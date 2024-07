Vânătoarea de apartamente: Unde în Europa e cel mai scump? România, a treia cea mai mare creștere a prețurilor

Blocuri in constructie, Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Conform unui studiu realizat de Deluxe Holiday Homes pe baza datelor preluate de la Bank of International Settlements (BIS) și Numbeo, în Serbia a avut loc cea mai accelerată scumpire a apartamentelor în 2023-2024. Lituania apare pe locul doi, iar la foarte mică distanță urmează România, potrivit Euronews, citat de Rador Radio România.

Și în Malta și Spania apartamentele s-au scumpit considerabil în ultimul an.

Deși recordul scumpirii îl deține Serbia, Elveția e încă neînvinsă în privința prețului per metru pătrat, 18.781 euro, deținând totodată și recordurile pentru cel mai mare venit mediu și cel mai scump cost al vieții de zi cu zi. La polul opus, Grecia are cel mai ieftin preț per metru pătrat, 2.899 euro.

România – principalele cauze de creștere a prețurilor

Pe locul trei e România, cu o scumpire a apartamentelor cu 74,50%, ajungând la un preț de 3.185 de dolari per metru pătrat. Însă acolo costul vieții e considerabil mai mic ca în Europa de Vest, la 679 de dolari. Pe de altă parte, și venitul mediu e relativ mic: 1.093 dolari.

Apartamentele românești s-au scumpit masiv în ultimii ani din cauza cererii în creștere și a penuriei de locuințe noi. Lucru provocat în principal de costurile de construcție mai mari, de penuria de forță de muncă și de măsurile fiscale defavorabile.

Faptul că dezvoltarea infrastructurii a început să prindă avânt în ultimii câțiva ani și că și salariile au mai crescut oarecum a dus recent la o cerere mai mare în sectorul imobiliar.