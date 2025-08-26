Vicepreședintele american JD Vance e ridiculizat după ce a spus că al Doilea Război Mondial s-a încheiat „printr-un fel de negociere”

Vicepreședintele american JD Vance alături de Donald Trump la ceremoniile organizate pe 26 mai 2025 la Cimitirul Național Arlington din SUA pentru a-i comemora pe militarii americani căzuți în război, FOTO: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia Images

Vicepreședintele american JD Vance a fost luat în derâdere pe rețelele de socializare din cauza afirmației sale potrivit căreia Al Doilea Război Mondial s-a încheiat „printr-un fel de negociere”, relatează The Independent.

Vance a făcut afirmația în timpul unui interviu acordat jurnalistei Kristen Welker la emisiunea „Meet the Press” difuzată de televiziunea MSNBC, în timp ce discuta despre eforturile președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Dacă ne întoarcem la Al Doilea Război Mondial, dacă ne întoarcem la Primul Război Mondial, dacă ne uităm la orice conflict major din istoria omenirii, toate s-au încheiat printr-un fel de negociere”, a spus Vance.

Vice President Vance redefines the term 'negotiation,' to include forcing Putin to blow out his brains in his bunker, just like Hitler, and executing the rest of Russian war criminals, just like Hitler's deputies, after Russia is defeated and occupied, just like Germany in WW2. pic.twitter.com/7IULVmWZnN — Igor Sushko (@igorsushko) August 24, 2025

Utilizatori ai rețelelor de socializare au atras rapid atenția istoriei factuale, subliniind că Al Doilea Război Mondial s-a încheiat, de fapt, prin capitularea necondiționată a Germaniei și Japoniei în 1945.

„Nu, Al Doilea Război Mondial s-a încheiat prin CAPITULAREA NECONDIȚIONATĂ a țărilor care l-au început!”, a scris un utilizator al rețelei „X”.

Un alt utilizator a adăugat: „Chiar mă așteptam la mai mult de la Vance. Am făcut greșeala să-l văd ca pe un om educat și sincer, cu care aveam unele dezacorduri.

Întreaga administrație e alcătuită din oameni cu intelectul unei omizi. Donald nu vrea să riște să fie contrazis. JD este un ignorant”.

Internauții i-au amintit lui Vance de bombardarea Hiroshimei pentru a pune capăt celui de-al Doilea Război Mondial

Un al treilea utilizator al „X” a scris: „LOL. Al Doilea Război Mondial s-a încheiat printr-o negociere? Spuneți asta cetățenilor din Hiroshima și Nagasaki. Cetățenilor din Berlin. Cetățenilor din Cartagina și Roma. Ca orice altceva legat de MAGA, Vance a rămas blocat în anii 1920”.

The Independent amintește că nu este prima dată când Vance face o gafă pe scena internațională.

În aprilie, în timpul vizitei pe care a efectuat-o la Vatican cu puțin timp înainte de decesul papei Francisc, vicepreședintele SUA a fost criticat pentru că a făcut o fotografie cu fiul său în Capela Sixtină, unde fotografiatul este strict interzis pentru a proteja operele lui Michelangelo.

Chiar și președintele Trump a făcut mai multe greșeli în ultimele săptămâni, atunci când a discutat despre conflictele internaționale.

La începutul acestei luni, Trump s-a încurcat când a făcut referire la un acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, menționând în schimb „Albania și Aberbaijan”.

Săptămâna trecută, vorbind despre eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, el a declarat că Crimeea se află „în mijlocul oceanului” și a spus că este de aproximativ 26 de ori mai mare decât dimensiunea sa reală.