VIDEO „Am fost încătuşat şi forţat să părăsesc avionul”. Un fotbalist belgian arestat la Roma acuză poliția de brutalitate și rasism

Sportivul Stephane Omeonga, un mijlocaş belgian care joacă pentru clubul israelian Bnei Sakhnin, a fost arestat de poliţia italiană chiar în ziua de Crăciun, în timp ce se afla în avionul care zbura de la Roma la Tel Aviv, scrie miercuri News.ro.

El a denunţat situaţia într-o postare pe Instagram în care explică versiunea sa despre evenimente, însoţită de o înregistrare video care prezintă prima parte a arestării lui în avion.

Fotbalistul susţine că a fost victima rasismului şi a primit sprijinul mai multor jucători belgieni.

Înregistrarea video arată cum un poliţist italian îl încătuşează în timp ce Omeonga încearcă să dea explicaţii. El explică faptul că este fotbalist şi cetăţean belgian.

Dar nu a fost suficient pentru calmarea situaţiei. Jucătorul a fost apoi scos cu forţa din avion în faţa pasagerilor şocaţi, dintre care unii au filmat scena.

„Ce faceţi, sunteţi nebuni?”, a întrebat Stephane Omeonga, în timp ce era ţinut de gât.

„Pe 25 decembrie, am fost victima brutalităţii poliţiei. Pe un zbor de la Roma la Tel Aviv, după ce m-am îmbarcat şi mi-am ocupat locul, un steward m-a abordat în legătură cu o presupusă problemă cu documentele mele şi mi-a cerut să părăsesc avionul. Încrezător în validitatea documentelor mele, l-am întrebat calm ce fel de problemă era”, a povestit el, în postare.

„A fost chemată poliţia şi am fost încătuşat şi forţat să părăsesc avionul. Odată ajuns în afara avionului, departe de ochii martorilor, poliţia m-a aruncat violent la pământ, m-a lovit şi unul dintre ei mi-a pus genunchiul în cap. Am fost apoi dus la aeroport într-un vehicul al poliţiei, încătuşat ca un infractor. A sosit o ambulanţă, dar, în stare de şoc, nu am putut răspunde la întrebările paramedicilor. La scurt timp după aceea, am auzit la radio, în maşina poliţiei, că am refuzat îngrijirile medicale, că totul a fost bine. Acest lucru era complet neadevărat şi i-am rugat să mă ia cu ei în ambulanţă, temându-mă de ce mi-ar putea face poliţia”, a adăugat fotbalistul.

„Am fost apoi dus într-o cameră gri, fără mâncare sau apă, şi lăsat într-o stare de umilinţă totală timp de mai multe ore. După eliberarea mea, am aflat că un ofiţer de poliţie depusese o plângere împotriva mea pentru rănile pe care le-aş fi provocat în timpul arestării, deşi eram încătuşat. Mai mult, până în prezent nu am primit nicio justificare pentru arestarea mea”, a mai afirmat sportivul.

„Ca om şi tată, nu pot tolera nicio formă de discriminare. Această arestare este doar vârful icebergului. Mulţi oameni care arată ca mine nu pot obţine locuri de muncă, nu pot avea acces la locuinţe sau nu pot participa la sporturile pe care le iubesc doar pentru că sunt negri. Trebuie să fim uniţi şi să vorbim pentru a-i educa pe oamenii din jurul nostru – colegii, vecinii şi prietenii noştri – cu privire la această problemă care afectează societatea noastră şi îi împiedică progresul. Pace”, a conchis Omeonga.