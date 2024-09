VIDEO Americanii publică primele imagini cu noul bombardier nuclear invizibil B-21 Raider în zbor și transmit un mesaj care nu lasă loc de interpretare

Liderii Forțelor Aeriene americane (US Air Force) au oferit informații actualizate despre B-21 Raider, un avion futurist de luptă despre care se crede că va deveni următorul bombardier nuclear „stealth” (invizibil) al Statelor Unite, informează joi CBS News.

Testing continues for the B-21 Raider, a dual-capable penetrating strike stealth bomber capable of delivering both conventional and nuclear munitions. Ellsworth Air Force Base, Whiteman Air Force Base, and Dyess Air Force Base are expected to receive the B-21. More here:… pic.twitter.com/Wry4CxQ5e3

Aeronava de război poate transporta atât „muniții convenționale, cât și nucleare”, potrivit unui comunicat de presă al Air Force dat publicității miercuri, ea urmând să fie „esențială pentru descurajarea conflictelor” din întreaga lume.

Generalul Thomas Bussiere, comandantul Air Force Global Strike Command, afirmă că bombardierul stealth va ajuta Statele Unite să țină pasul cu amenințările din întreaga lume.

„Suntem singura putere de bombardiere din lumea liberă. … Nimeni de pe planetă nu poate face ceea ce facem noi acum”, a declarat Bussiere, adăugând că va exista probabil o cerere crescută pentru sprijinul pe care bombardierul stealth îl poate oferi în următorii ani.

În prezent, bombardierul invizibil rămâne în stadiul de zbor de testare și efectuează două astfel de zboruri pe săptămână, potrivit lui Thomas Jones, președintele Northrop Grumman Aeronautics Systems, compania americană ce dezvoltă avionul.

O fotografie distribuită de Forțele Aeriene americane arată unul dintre bombardierele B-21 Raider în timpul testelor de zbor.

Între timp, Forțele Aeriene ale SUA au publicat și o primă înregistrare video cu un bombardier B-21 Raider în zbor.

„Începem cu adevărat să atingem o cadență destul de mare (…) când am început această călătorie, am făcut un jurământ că vom proiecta acest sistem pentru a fi un aparat care să efectueze zilnic zboruri”, a declarat Jones, potrivit comunicatului.

„A fost un an fenomenal de progrese și sperăm să continuăm așa și anul viitor”, a adăugat el.

Un important test recent a confirmat designul structural și integritatea bombardierului stealth, potrivit oficialilor american. Avionul trece acum printr-o campanie de testare a rezistenței.

După ce avioanele vor fi testate, o parte dintre ele vor fi livrate Bazei Forțelor Aeriene Ellsworth din Dakota de Sud pentru ca escadrilele Forțelor Aeriene americane să se antreneze pe acest model de bombardier invizibil.

Când B-21 va intra în serviciu, acest sit militar va fi principala bază de operațiuni pentru bombardierul stealth.

Baza aeriană Whiteman din Missouri va fi o bază secundară, iar baza aeriană Dyess din Texas o a treia.

📣 The SECAF has approved the 2nd & 3rd basing locations for the B-21 Raider, the @usairforce's newest bomber



Those bases are @Whiteman_AFB & @DyessAFBase, in that order. @28thBombWing was previously selected as the 1st base to receive the #B21



Read more https://t.co/X9bOvYtkpf