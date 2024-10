VIDEO Bombardament israelian la Beirut. Cel puțin zece ținte au fost lovite

Agenţia de presă libaneză Ani a anunţat miercuri seara zece lovituri israeliene în suburbiile de sud ale Beirutului, bastion al mişcării islamiste Hezbollah, după un apel al Israelului adresat locuitorilor de a evacua mai multe zone, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Numărul total de raiduri lansate în această seară de forţele aeriene inamice în suburbiile de sud este de 10 până acum”, a raportat Ani, în timp ce imaginile difuzate de AFP au arătat o explozie uriaşă urmată de explozii mai mici în această zonă.

Israel just attacked a target in a residential neighborhood in Beirut 👇



Notice all the secondary explosions. I'm sure they don't mean anything 🤡



pic.twitter.com/EAjbOnAU2a