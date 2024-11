VIDEO „Ce naiba! Explodează!”. Strigătul unui soldat rus în momentul în care o rachetă americană ATACMS lovește o bază din Kursk

Ucraina a folosit rachetele cu rază lungă de acțiune oferite de SUA pentru a lovi o bază militară care susține contraofensiva rusească din Kursk. Un think-tank ucrainean, citat de Forbes, analizează pagubele potențiale produse.

Când președintele american Joe Biden a autorizat Ucraina să lanseze arme cu rază lungă de acțiune asupra țintelor din regiunea Kursk, din vestul Rusiei, forțele aeriene ruse s-au pregătit pentru ploaia de rachete ATACMS.

Furtuna a început în cele din urmă luni dimineața devreme. „Ce naiba! Explodează!”, a exclamat un militar rus într-o înregistrare video, în timp ce cel puțin una dintre rachetele ATACMS de 3.700 de kilograme exploda deasupra bazei aeriene Khalino, în Kursk.

O rachetă ATACMS are o rază de acțiune de până la 300 de kilometri și până la 950 de submuniții.

Reportedly, the moment of the ATACMS strike on an airfield in the Kursk region. pic.twitter.com/Ki2qk2m612