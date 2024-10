VIDEO „Coșul de cumpărături zburător” a fost inventat în Coreea de Sud

Cercetătorii din Coreea de Sud au dezvoltat o dronă zburătoare de transport care folosește mai multe rotoare flexibile pentru a se autocorecta și menține un curs stabil în timpul zborului. Oamenii de știință spun că este un „coș de cumpărături zburător” care poate fi folosit pentru a căra ușor bunuri pe scări și teren denivelat, relatează Reuters.

Prototipul a fost dezvoltat de o echipă de cercetători de la Universitatea Națională de Științe și Tehnologie din Seul, ea având o platformă pentru marfă montată în vârful unei drone cu mai multe rotoare. Drona este manipulată de o persoană prin aplicarea ușoară de forță în timp ce este în zbor.

Membri ai echipei de cercetători care a dezvoltat-o au demonstrat cum funcționează cu ajutorul unui mâner asemănător celor montat pe coșurile de cumpărături ale supermarketurilor.

Pentru a-și menține echilibrul în zbor drona folosește un algoritm ce estimează centrul său de greutate. Pentru a transporta obiecte și bunuri deasupra scărilor sau pe teren denivelat drona răspunde controlului uman cu ceea ce creatorii săi descriu drept o „tehnică de interacțiune om-robot”. Aceasta anticipează intențiile operatorului uman pentru a asigura o survolare „lină”, potrivit profesorului Lee Seung-jae.

South Korean researchers have developed a transport drone flying on multiple flexible rotors that self-correct to stay level in flight and can be used as a ‘flying shopping cart’ to carry goods over uneven terrain such as stairs https://t.co/ewqXzI3MC7 pic.twitter.com/f1DX0FJbVH