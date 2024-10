VIDEO Donald Trump a explicat de ce îl menționează frecvent pe Hannibal Lecter la mitingurile sale

Fostul președinte american Donald Trump a explicat numeroasele referințe pe care le-a făcut în timpul mitingurilor sale electorale la Hannibal Lecter, criminalul în serie fictiv imortalizat de Sir Anthony Hopkins în filmul „Tăcerea Mieilor” din 1991, relatează The Daily Beast.

„Știți când mă refer la Hannibal Lecter, știți despre cine vorbesc”, le-a spus Trump susținătorilor săi într-un eveniment de tip „town hall” organizat în Pennsylvania, unul dintre statele americane al căror vot s-ar putea dovedi decisiv la alegerile prezidențiale din 5 noiembrie.

Trump a explicat apoi că referința este una la valurile de migranți care traversează ilegal granița de Sud a SUA, mulți dintre ei „din ospicii și spitale de nebuni”. „M-am gândit că e mai bine decât să risipești o grămadă de cuvinte să spui doar ‘Hannibal Lecter’, nu îl vrem”, a explicat el.

Fostul președinte a făcut comentariul într-un răspuns mai amplu pe care l-a dat după ce a fost întrebat ce măsuri ar lua pentru a reduce inflația în cazul în care revine la Casa Albă după alegerile de luna viitoare.

El și-a exprimat, totodată, nemulțumirea față de atenția pe care mass-media a acordat-o referințelor sale la personajul din cartea „Tăcerea mieilor”, publicată în 1988 și imortalizată pe marele ecran trei ani mai târziu, cu Sir Anthony Hopkins în rolul criminalului în serie canibal.

„Este o modalitate [a presei] de a umili, ei spun ‘Hannibal Lecter, de ce l-ar menționa pe [Hannibal Lecter]?’. Ei bine, știți de ce, fiindcă el era dus cu pluta și avem oameni duși cu pluta care vin în țara noastră”, a declarat Donald Trump la mitingul electoral ce a avut loc în localitatea Oaks din Pennsylvania.

