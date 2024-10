VIDEO Dronele ucrainene au lovit un aerodrom militar din regiunea Voronej, de unde rușii pot lansa bombardiere SU-34 și avioane de luptă SU-35

Dronele ucrainene au atacat, noaptea trecută, aerodromul militar rusesc „Borisoglebsk” și depozitele de combustibil și bombe ghidate din regiunea Voronej, a declarat joi o sursă ucraineană din domeniul securității, potrivit Reuters, Ukrainska Pravda și RBC Ucraina.

