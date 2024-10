VIDEO Forțele ucrainene au lovit un depozit de combustibil în regiunea Lugansk ocupată de Rusia, afirmă armata Kievului

Forțele ucrainene au lovit sâmbătă un depozit de combustibil în regiunea Lugansk ocupată de ruși în estul Ucrainei, a declarat armata ucraineană, informează Reuters.

„Această facilitate a fost utilizată pentru a stoca petrol și produse petroliere, care au fost furnizate, printre altele, pentru nevoile armatei ruse. Un incendiu a fost detectat pe teritoriul instalației”, a declarat Statul Major ucrainean pe Telegram.

Pe rețelele de socializare circulă imagini de la presupusul incendiu izbucnit în urma atacului.

Ukrainian Forces continue to target Russian logistics with an overnight strike on an oil facility in Rovenki, occupied Luhansk. pic.twitter.com/HFmBxEW2CM