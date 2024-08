VIDEO „Încă un pod minus”. Forțele aeriene ucrainene anunță că au dat o nouă lovitură armatei ruse în regiunea Kursk / Momentul „bombardamentului de precizie”

Forțele ucrainene au lovit un alt pod în regiunea Kursk din Rusia, în încercarea de a întrerupe operațiunile de luptă și rutele de aprovizionare ale trupelor Moscovei, au anunțat duminică Forțele Aeriene ucrainene, potrivit agenției France Presse.

Lovitura pare să vizeze un pod care traversează râul Seim în apropierea satului Zvannoye, situat la aproximativ 15 kilometri (nouă mile) nord de granița cu Ucraina, notează AFP.

„Încă un pod minus. Aviația Forțelor Aeriene continuă să priveze inamicul de capacitățile logistice, prin bombardamente aeriene de precizie”, a afirmat comandantul Forțelor Aeriene ucrainene, Mikola Oleșciuk, într-un anunț publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

El a publicat o înregistrare video, suprinsă cel mai probabil din dronă, cu o explozie uriașă care sfâșie podul și lasă o ruptură mare pe acesta.

Nu este clar când a avut loc atacul. Bloggerii militari ruși au distribuit sâmbătă fotografii ale unor distrugeri care par să fie de pe același pod.

Ucraina a anunțat vineri seară târziu că a distrus un alt pod în apropierea orașului Glușkovo, ambele traversând râul Seim.

Mykola Oleshchuk, commander of the Ukrainian Air Force, recorded the moment of the attack on the bridge in Russia's Kursk region.



"Ukrainian pilots are carrying out precision strikes on enemy strongholds, equipment concentrations, as well as on enemy logistics centers and… pic.twitter.com/yw0zRezLIO