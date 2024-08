LIVE Război în Ucraina, ziua 907: Rusia anunță un nou succes în Donbas / Ucraina spune că a lovit încă un pod în Kursk / Al treilea atac balistic asupra Kievului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în adresa sa video de seară că operațiunea Forțelor Armate ucrainene din regiunea Kursk din Rusia decurge conform planului, iar poziția Ucrainei acolo este „din ce în ce mai puternică”. Ucraina a anunțat duminică, în a 907-a zi de război, că a lovit încă un pod în Kursk, în timp ce a denunțat un al treilea atac balistic împotriva Kievului dejucat cu succes. Rusia a revendicat capturarea unei localități în Donețk.

ISW: Ofensiva din Kursk exercită noi presiuni asupra liniei de front a rușilor

Ofensiva ucraineană din regiunea Kursk a generat o serie de noi presiuni la nivelul liniei frontului asupra forțelor ruse, afirmă analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit The Guardian.

Este aproape sigur că Vladimir Putin va încerca să recucerească teritoriul rus în care avansează ucrainenii de aproape două săptămâni, ceea ce va necesita mai multă putere de luptă, inclusiv soldați și echipamente din alte părți ale teatrului de război, consideră think tank-ul cu sediul în SUA, în cea mai recentă actualizare a sa privind evoluția conflictului.

Pe termen lung, Putin va fi forțat să ia o decizie cu privire la angajarea mai multor resurse pe lunga frontieră internațională a Rusiei cu Ucraina, ceea ce va impune „constrângeri” asupra planificării la nivel de teatru de război, constrângeri cu care „Rusia nu s-a confruntat anterior”, mai spun analiștii ISW.

