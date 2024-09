VIDEO Incident grav de securitate. Incendiu în Parlament după ce un vizitator a aruncat cu benzină. Poliția publică fotografii cu suspectul și face apel la populație pentru prinderea lui

Un incendiu a avut loc marți la prânz la Palatul Parlamentului, într-un magazin de suveniruri aflat în zona de intrare a vizitatorilor de la Camera Deputaților, unde un bărbat a aruncat cu o substanță inflamabilă. Aproximativ 300 de persoane au fost evacuate.

Un vizitator este cel care a dat foc unei încăperi deschise publicului, de la nivelul S2 al clădirii. Bărbatul – neidentificat încă – a aruncat cu o substanță inflamabilă, conform Poliției Capitalei.

O angajată a suferit un atac de panică

În urma incendiului, o angajată a suferit un atac de panică.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Daniel Suciu, a venit la ambulanţa chemată la fața locului, spunând că a vrut să se asigure că aceasta este în afara pericolului.

Conform Poliției Capitalei, aproximativ 300 de persoane au fost evacuate în urma incidentului.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul subunității, iar din primele cercetări s-a stabilit faptul că, în urma unui conflict spontan, un bărbat, vizitator, ar fi aruncat cu o substanță inflamabilă. Incendiul a fost într-o încăpere pentru vizitatori, aproximativ 300 de persoane fiind evacuate la acel moment. Din primele informații, nu există persoane rănite”, conform Poliției Capitalei.

Polițiștii spun că fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a întâmplat incidentul.

Bărbatul care a dat foc încăperii, suprins de camerele video. Apel al Poliției către populație

Bărbatul care a aruncat cu benzină a fost suprins de camerele camerele de supraveghere, fiind acum căutat.

Poliția Română a publicat fotografii cu suspectul – capturi din imaginile video suprinse de camerele de pe holul Parlamentului:

„Dacă îl observă cineva, recomandarea este să nu îl abordeze, ci să sesizeze Poliția!”, a transmis IGPR.

Fapta pentru care este căutat: ,,Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun, săvârșită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”

Deputat: Bărbatul care a provocat incendiul a stropit cu benzină mai multe persoane

Deputatul USR de Iași Filip Harvâneanu, care a asistat la incident, spune că bărbatul care a provocat incendiul a stropit cu benzină mai multe persoane.

„Suntem în fața Parlamentului, a avut loc un atentat, o persoană a venit cu benzină, a dat pe mai multe persoane. De asemenea, a dat în mai multe locuri, au fost trei incendii. Vedeți, au venit pompierii, a venit poliția. Noi am văzut că e fum, am încercat să scoatem un gard, dar am văzut că din partea cealaltă, de aici, de la Expoziție, pornise incendiul. Sperăm că toată lumea e bine și că o să fie prins cât mai repede cel care a făcut acest lucru”, a spus deputatul USR.

Camera Deputaților a anunțat că pompierii aflați în clădire au intervenit imediat, iar incendiul a fost stins:

„Incendiul a avut loc în zona de acces pentru vizitatori, nivel S2. Pompierii se aflau în clădire și s-a intervenit imediat, astfel că, în acest moment, focarul a fost stins. Instituțiile abilitate se vor pronunța cu privire la cauza incendiului”.

La rândul lor, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov spun că în urma incendiului au ars haine și elemente de birotică.

„Incendiul s-a produs într-o încăpere pentru vizitatori, pe o suprafață de 30 metri pătrați. Au ars elemente textile și de birotică. În urma evenimentului nu sunt persoane rănite. Au intervenit forțele din cadrul Detașamentului de Pompieri Palatul Parlamentului. În momentul de față incendiul este lichidat”, conform ISU București-Ilfov.