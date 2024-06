VIDEO Protest uriaș la Tel Aviv, cu 150.000 de oameni, față de guvernul lui Netanyahu și „șobolanii din Knesset”: „Opriți războiul!”

Proteste de amploare au avut loc săptămânal în acest oraș israelian din cauza modului în care Netanyahu a gestionat războiul ce durează de aproape nouă luni în enclava palestiniană, declanșat de asaltul grupării islamiste Hamas din 7 octombrie anul trecut asupra sudului Israelului.

Numeroși protestatari purtau pancarte pe care scria „Ministrul crimei” și „Opriți războiul!”, în timp ce oamenii se revărsau pe principala arteră a celui mai mare oraș israelian.

#TelAviv LIVE: In the largest rally since Oct 7, tens of thousands are on the streets again tonight, calling for Netanyahu's immediate ousting, a ceasefire-hostage deal, and new elections. pic.twitter.com/D7iztAz5pW