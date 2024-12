VIDEO Serghei Lavrov, noi amenințări în interviul acordat lui Tucker Carlson: Rusia va folosi „orice mijloace” pentru a împiedica o „înfrângere strategică”. Ce spune despre planul lui Zelenski

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson că Rusia este pregătită să folosească „orice mijloace” pentru a evita o „înfrângere strategică” în Ucraina, relatează Reuters.

Rusia a folosit luna trecută în premieră o rachetă hipersonică pentru a lovi un oraș din Ucraina, Dnipro, într-o acțiune pe care Vladimir Putin a descris-o ca pe un „test” al unei arme despre care susține că nu poate fi interceptată. Putin a afirmat de asemenea că Rusia ar putea folosi astfel de rachete în „condiții de luptă”, dacă situația o va impune.

„Mesajul este că voi, mă refer la SUA și aliații săi, care furnizează aceste arme cu rază lungă de acțiune regimului de la Kiev, trebuie să înțeleagă că suntem pregătiți să utilizăm orice mijloace pentru a nu permite ceea ce voi numiți o ‘înfrângere strategică’ a Rusiei”, i-a spus Lavrov jurnalistului american Tucker Carlson, care în luna februarie a mers la Moscova pentru a-l intervieva și pe președintele Putin.

„Ei (n.r. SUA și aliații săi) luptă pentru a-și menține hegemonia asupra lumii, asupra oricărei țări, oricărei regiuni, oricărui continent. Noi luptăm pentru interesele noastre legitime de securitate”, a adăugat el.

