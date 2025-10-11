VIDEO Trump anunță că a fost sunat de câștigătoarea Nobelului pentru Pace / Ce i-ar fi spus Machado

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că laureata Premiului Nobel, Maria Corina Machado, l-a sunat și i-a spus că a acceptat premiul în onoarea lui, declarația venind după ce Casa Albă acuzase anterior că membrii Comitetului Nobel au ales „politica în detrimentul păcii”, transmite Reuters.

Întrebat vineri seara despre Premiul Nobel, Trump nu a criticat direct decizia Comitetului norvegian, dar și-a atribuit meritul pentru rezolvarea mai multor războaie și a susținut că Machado i-ar fi dat lui premiul dacă i-ar fi cerut-o.

„Persoana care a câștigat de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi și mi-a spus: «Îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meriți cu adevărat»”, a declarat Trump jurnaliștilor prezenți în Biroul Oval.

„Este un gest foarte frumos. Nu i-am spus: «Atunci dă-mi-l mie», deși cred că ar fi făcut-o. A fost foarte drăguță”, a afirmat el.

„Am ajutat-o pe parcurs. Au nevoie de mult ajutor în Venezuela”, a continuat președintele american.

„Se poate spune că (premiul Nobel) a fost dat pentru anul 2024, iar eu candidam (la președinție) în 2024”, a mai declarat Donald Trump.

🚨 BREAKING: President Trump was CALLED by Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado and she said – "I'm accepting this in honor of you, because you really deserved it."



"I didn't say, 'Then, give it to me!' though." 😂



"I think she might've. She was very nice."



"I've been… pic.twitter.com/6Xu9QYdXGW — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 10, 2025

Aceste declarații au venit după ce, anterior, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a susținut că cei care au decis să nu-i acorde lui Donald Trump mult-doritul premiu Nobel pentru Pace „au pus politica înaintea păcii”.

„Președintele Trump va continua să obțină acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. El are o inimă plină de umanitate și nu va mai fi niciodată un om care să mute munții doar cu forța voinței ca el”, a scris el pe X.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că laureatul din 2025 al prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.