VIDEO Turul Franţei: Victor Campenaerts a câştigat pentru prima dată o etapă. Belgianul a plâns la final

Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) şi-a calculat perfect atacul la sprintul final în trei pentru a câştiga, joi, etapa a 18-a a Turului Franţei, desfăşurată pe distanţa de 179,5 km, de la Gap la Barcelonnette, relatează Reuters și News.ro.

Campenaerts a fost în trio-ul de frunte cu Michal Kwiatkowski şi Matteo Vercher, belgianul aşteptându-şi momentul în spatele celorlalţi doi ciclişti înainte de a exploda într-un sprint puternic în ultimii 200 de metri pentru a obţine prima sa victorie de etapă în Tur.

Sportivul în vârstă de 32 de ani a fost emoţionat după victorie şi a vorbit imediat prin apel video cu iubita sa şi copilul său.

„Visez la asta de foarte, foarte mult timp”, a spus Campenaerts, în lacrimi. „După Classics, am avut o perioadă foarte dificilă. Am avut un acord verbal cu echipa cu privire la prelungirea contractului şi am fost ignorat pentru o lungă perioadă de timp şi a fost foarte dificil. Am fost într-o tabără de altitudine lungă, dar prietena mea a fost acolo şi m-a susţinut în fiecare zi, însărcinată, şi m-am luptat să-mi termin programele de antrenament. Dar m-am răzgândit, am un viitor strălucit acum tot în ciclism. Am devenit tată şi am văzut doar ceruri albastre”.

Tadej Pogacar şi grupul tricoului galben au terminat la aproape 14 minute în urmă, jucând la sigur şi conservându-şi energia înainte de următoarele două etape montane. Slovenul Pogacar şi-a păstrat tricoul galben şi îl devansează pe Jonas Vingegaard cu 3 minute şi 11 secunde.

Turul se îndreaptă acum spre Alpi, iar etapa a 19-a de vineri este un traseu de 145 km de la Embrun la Isola 2000.