VIDEO Ucrainenii au lovit cu ATACMS un aerodrom militar din Crimeea. Canal neoficial al aviației ruse: „Exact așa cum am spus că va fi. Veșnica pomenire…”

Forțele Kievului au lovit azi-noapte cu rachete aerodromul militar rusesc Saki din Crimeea, a anunțat statul major ucrainean.

„Acesta este unul dintre aerodromurile operaționale utilizate de Rusia pentru a controla spațiul aerian, în special de deasupra Mării Negre, și pentru a lansa lovituri aeriene pe teritoriul ucrainean”, a spus statul major ucrainean într-o postare pe Facebook.

`Este important de remarcat faptul că aerodromul era acoperit de sisteme rusești <moderne> de apărare antiaeriană, care iarăși nu au reușit să protejeze o instalație militară rusă importantă”, a spus sursa citată.

Rezultatele loviturii sunt „în curs de clarificare” a mai transmis armata ucraineană.

Canalul de Telegram rusesc Astra a scris, citând surse din rândul serviciilor de urgență, că atacul a fost desfășurat cu rachete balistice tactice de fabricație americană ATACMS.

A fost lovit un depozit de muniție ce a provocat un incendiu și doi militari au suferit răni de șrapnel, potrivit sursei citate.

De asemenea, o rachetă ATACMS a lovit și o instalație antiaeriană din regiune, fiind distrusă o stație radar. Armata ucraineană a atacat azi-noapte cu patru ATACMS, dintre care două au fost doborâte, a mai transmis Astra.

Crimean Telegram channels report explosions in Saky airfield in occupied Crimea last night. By preliminary information, there was a strike on an ammunition warehouse, and it detonated. pic.twitter.com/5mzC6x17f8