VIDEO Una dintre erorile sezonului în tenisul feminin – Cum arată o dublă greșeală marca Jelena Ostapenko

Jelena Ostapenko a părăsit turneul WTA de la Eastbourne în faza optimilor, letona fiind învinsă de Katie Boulter, scor 4-6, 5-7. Ostapenko a oferit faza zilei și una dintre erorile sezonului din tenisul feminin: a comis o dublă greșeală care cu greu poate fi văzută la un asemenea nivel.

La competiția de categorie „500” de la Eastbourne, Jelena a ieșit în evidență, dar printr-o eroare mare la serviciu.

Printre cele nouă duble greșeli care s-au strecurat în jocul letonei, a existat una aparte, care s-a și viralizat pe rețelele sociale.

În primul set, la scorul de 5-3 pentru Katie și 40-40, Ostapenko a ratat complet al doilea serviciu, execuția fiind una care a stârnit zâmbete.

Jelena a încercat să trimită cu mult kick (efect) pe serviciul al doilea, iar ceea ce a rezultat puteți vedea mai jos.

Ostapenko has achieved a new world record: making a triple fault, which consists of serving to the opposite side of the court and missing the wrong serve.



Not even the Big3, Serena Williams or Steffi Graf have been able to achieve such a feat. pic.twitter.com/Vn2Osjo9cn