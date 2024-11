VIDEO Victoria lui Donald Trump, marcată la Saturday Night Live: „Acesta este bărbatul pe care viitorii mei copii vreau să îl admire”

Primul episod al Saturday Night Live de după victoria electorală a lui Donald Trump a început sumbru, descriind rezultatele alegerilor prezidențiale din SUA ca fiind „șocante” și „îngrozitoare”, pentru ca apoi membrii echipei să încerce sarcastic să se dea bine pe lângă cel de-al 47-lea președinte al SUA.

„Pentru mulți oameni, inclusiv mulți oameni care se uită la noi acum, rezultatele au fost șocante și chiar îngrozitoare”, a spus sobru Ego Nwodim.

„Donald Trump, care a încercat cu forța să răstoarne rezultatele ultimelor alegeri, a fost readus în funcție de o majoritate covârșitoare”, a spus Heidi Gardner, în timp ce Keenan Thompson a subliniat că: acesta este același Donald Trump care a cerut în mod deschis răzbunare împotriva dușmanilor săi politici.”

„Și acum”, a adăugat Bowen Yang, „grație Curții Supreme, nu există bariere de protecție”. „Nimic care să-i protejeze pe oamenii care au curajul să vorbească împotriva sa”, a subliniat Ego Nwodim.

Pentru ca apoi, spectacolul să ia o turnură sarcastică de lingușire a lui Donald Trump.

„Și de aceea noi, cei de la SNL, am dori să-i spunem lui Donald Trump: am fost alături de tine tot timpul”, a spus Kenan, în timp ce Bowen a adăugat: „Nu am șovăit niciodată în sprijinul nostru pentru tine, chiar și atunci când alții s-au îndoit de tine”.

„Fiecare persoană de pe această scenă a crezut în tine”, Sarah Sherman.

Marcello Hernandez a continuat: „Fiecare persoană de pe această scenă a votat pentru tine”.

„Pentru că ne vedem în tine. Ne uităm la tine și ne gândim: „Acesta sunt eu”, a continuat Ego, în timp ce Sarah Sherman a spus: „Acesta este bărbatul pe care vreau să-l admire viitorii mei copii”.

Colin Jost a adăugat: „Și, domnule Trump, știm că spuneți lucruri care sunt controversate uneori, dar de fapt doar spuneți adevărul”.

Kenan a continuat: „Deci, dacă ții un fel de listă a dușmanilor tăi, atunci nu ar trebui să fim pe acea listă”.

„Dacă aflăm că cineva de aici a votat pentru Kamala, îl vom pârî atât imediat”, a spus Bowen.

Membrii distribuției au continuat să-și declare respectul față de fostul și viitorul președinte, introducând un nou personaj, „Hot, Jacked Trump”.