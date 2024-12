Vladimir Putin l-a înlocuit intempestiv pe guvernatorul regiunii Kursk

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a numit joi pe deputatul Alexandr Khinștein ca noul guvernator al regiunii Kursk, unde armata ucraineană a cucerit unele teritorii într-o contraofensivă surpriză în această vară, relatează agențiile dpa şi Reuters, citate de Agerpres.

Putin notează că în Kursk „este necesar în acest moment un management de criză”, într-o înregistrare video publicată de Kremlin în care îi oferă postul lui Khinshtein.

Acesta îl înlocuieşte pe Aleksei Smirnov, pe care Putin l-a numit în această funcţie în mai.

Demiterea lui Smirnov este neaşteptată întrucât în urmă cu doar două luni acesta a fost susţinut de Kremlin şi şi-a asigurat o majoritate clară de voturi într-un scrutin regional.

Kremlinul ştie că rezultatele „au fost falsificate şi sunt fără valoare”, a scris politologul Abbas Galiamov, critic al Kremlinului.

Khinshtein, în vârstă de 50 de ani, şi-a început cariera de jurnalist în anii 1990, iar în 2003 a devenit membru al Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus) din partea partidului pro-Kremlin Rusia Unită.

