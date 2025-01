George Simion, despre protestul din fața Parlamentului: „Sunt alături de români, nu de o persoană. Nu îl susținem pe domnul Georgescu. Mă întreb de ce nu e doamna Lasconi aici. Noi susținem dreptul românilor”

Liderul AUR, George Simion, spune că merge și el la protestul din fața Parlamentului la care iau parte câteva mii de susținători ai lui Călin Georgescu, imediat ce va reuși să depună cele „peste „20.000 de cereri adresate CCR pentru reluarea alegerilor.

Susținătorii lui Călin Georgescu care au venit la miting au primit să semneze petiții către Curtea Constituțională pentru reluarea turului al doilea al alegerilor.

„Oamenii au venit să petiționeze azi Curtea Constituțională, inclusiv prin avocați. Am fost în fața CCR, nu le e permis accesul, inclusiv avocații domnului Georgescu. Mi-au dat cetățenii solicitările lor. Sunt astăzi alături de toți parlamentarii AUR, alături de poporul român, vrem să discutăm cu cineva de la CCR”, a spus Simion, într-o conferință de presă susținută în Parlament, în fața biroului Curții Constituționale.

„E protestul poporului român”

El susține că protestele nu sunt „o formă de presiune cum pretind unii și alții, care ar vrea să nu mai existe proteste. Ar trebui să stăm liniștiți la locurilii noastre, că știu ei ce să facă, să decidă ei cine e președinte, că dacă poporul decide, nu e bine”.

Liderul AUR a mai susținut că la protest se află peste 10.000 de persoane, care „protestează pașnic în fața CCR”. El spune că din 6 decembrie „trăim într-o dictatură.

„Noi cerem declanșarea unei sesiuni extraordinare, pentru a adopta bugetul țării, pentru a decide data alegerilor și pentru a auzi vocea poporului. Acea voce despre care s-a lăudat Marcel Ciolacu că a auzit-o ca după două zile să fie numit tot el premier. Pe lângă această lovitură de stat e dureros și cum suntem sfidați”, a spus Simion.

„Sunt milioane de oameni care au votat, care voiau să voteze. Acum nu e bine ca merg și votează? Suntem aici pentru a apăra democrația, am asumat organizarea unui mare miting de protest, am depus și am trecut prin furcile autorizării de către instituțiile statului. Duminica, pornind din Piața Universității, unde a curs sânge pentru ca românii să fie liberi, zeci de mii de români vor demonstra pașnic. Nu punem încrederea că nu toate instituțiile au fost acaparate”, a adăugat el.

Simion a transmis și că protestul nu este unul AUR, „Nu e protestul nostru, e protestul poporului român, noi doar mijlocim, noi doar punem la dispoziție posibilitatea de a-și exercita drepturile democratice”.

„Suntem alături de români, nu de o persoană”

Întrebat de jurnaliștii despre protestul AUR care va avea loc duminică, el a transmis că sunt „alături de români, nu de o persoană. Nu îl susținem pe domnul Georgescu. Mă întreb de ce nu e doamna Lasconi aici. Noi susținem dreptul românilor”.

„În 1989 au pus român contra român și au preluat puterea, așa a făcut Iliescu. Noi știm că totul trebuie să se desfășoare pașnic, de la cea mai mică instituție, până la CCR, care nu poate fi contrazisă, poate să spună mâine că sacoul meu e negru și noi toți trebuie să spunem așa”, a adăugat liderul AUR.

El a anunțat și că partidul AUR va depune o solicitare pentru suspendarea lui Klaus Iohannis și o moțiune de cenzură.