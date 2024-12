Weekend trending în București, 28-29 decembrie: nostalgie-n farfurie în Obor, Revelion SPP, Dușuri reci la Circ și maimuța Robbie Williams 

Ultimul weekend din an e aici și, chiar dacă prognoza meteo pare hotărâtă să-ți strice cheful, Bucureștiul are și la final de an suficiente atracții pentru a ne face să uităm de vremea mohorâtă. Fie că vrei să te relaxezi într-un loc cozy, să te bucuri de ultimele evenimente festive sau să ieși la o plimbare între două căni de vin fiert, orașul ăsta are ceva de oferit pentru toți și toate gusturile.

Cafeaua o poți bea la Elizabeth Cofetărie Fină & Cafea (Sf. Vineri 25) alături de un desert deosebit. Acest loc recent deschis în oraș a fost descoperit pe la începutul lunii și de Oana Titică, care a scris mai pe larg pe b365.ro: „Decorul tropical-cozy, cu accente de catifea verde și accesorii aurii, te face și el să vrei să rămâi să-ți savurezi cafeaua cu desertul chiar la una dintre mesele din Elizabeth Cofetărie & Cafenea, mai degrabă decât să le iei la pachet, și să îți iei o pauză binemeritată de la agitația orașului, într-un loc desprins dintr-o poveste dulce”.

Tot Oana mai are o recomandare de cafenea nou deschisă în oraș: Balkanika 18 (Delea Veche 18). Dacă vrei să-ți bei cafeaua într-un loc de-a dreptul special, atunci îndreaptă-ți pași în direcția asta:

„Cine ar fi crezut că un perete plin de carpete oriental-splendide s-ar fi potrivit atât de frumos într-o cafenea de specialitate hip & cool, dintr-un cartier care ne place foarte mult în București, respectiv zona Agricultori – Delea Veche. Situată chiar la doi pași de cunoscutele clădiri de birouri DV24 (clădirile de birouri și apartamente din Delea Veche 24), Balkanika 18 s-a deschis anul acesta în vară și a adus cu ea un suflu nou în cartier”, scrie Oana. Tot ea menționează și că, o dată la ceva timp, la Balkanika 18 se organizează seri lăutărești.

N-aveam cum să trecem cu vederea nici recomandarea colegului Dragoș Mihăilă, noul restaurant deschis în Piața Obor: Petra (Hala Veche Obor).

„Petra e o nouă experiență din Obor, că restaurant nu pot să-i spun, pe care am încercat-o weekendul trecut. Locul ăsta este deschis doar 3 zile pe săptămână, de vineri până duminică, de la 12:00 la 20:00 (duminica se închide la 18:00). Tematica este anii ‘90, atmosfera este cât se poate de 1993, iar meniul respiră nostalgie: salata boeuf făcută de mătușa care știe cu maioneza, supă de pui cu găluște dolofane ca la bunica, chifteluțe marinate cu pireu (pireu, nu piure, da?), ardei umpluți bine de tot, savarine, orez cu lapte și sucuri din Occident. Chestia asta cu Occidentul nu e doar de dragul terminologiei. Toate sucurile sunt importate din Germania, gustul este puțin mai diferit, mai nostalgic, iar sticlele sunt mai „oldschool”, la fel și etichetele. Adică fix ca prin 1991, când dacă prindeai o sticlă de Coca-Cola credeai că l-ai prins pe Dumnezeu de-un picior”, scrie Dragoș pe b365.ro.

Un alt loc care devine din ce în ce mai căutat este P+1 (Calea Victoriei 48-50), despre care ți-am mai zis la câteva zile de la deschidere. Dacă nu ai trecut pe acolo până acum, e bine să o faci până la final de an, măcar ca să mai bifezi o chestie cool pe final de an. P+1 face parte din familia Club Control și Shift, iar numele și designul este dat de Corvin Cristian, arhitectul responsabil pentru atât de multe locuri cool din oraș. E un loc în care poți lua micul dejun încă de la ora 7, iar deserturile de aici sunt cu adevărat speciale. Mă rog, nu doar deserturile.

Evenimente în București în 28-29 decembrie

Acesta este și ultimul weekend de West Side Christmas Market, iar dacă nu ai trecut până acum pe la „cel mai frumos târg de Crăciun din oraș” (așa cum îl laudă mulți), e cazul să o faci în aceste ultime două zile de decembrie, mai ales că vor fi și concerte – Alex & The Fat Penguins (28 decembrie, ora 19:00) și Iana Novac (29 decembrie, ora 19:00).

Dacă tot am zis de concerte, duminică o dau live Robin and The Backstabbers la Expirat Halele Carol. De niște ani buni încoace, ultima cântare din an de la Expirat e a trupei Robin And The Backstabbers. Ah, și cam de fiecare dată se lasă cu SOLD OUT. Un bilet la intrare costa 100 lei.

Înainte de asta, sâmbătă în Control, de la ora 20:00, se lasă cu Revelion marca SPP. Trupa SPP se prezintă drept singura trupă venită din viitor, dar ce știm cu siguranță este că e cea mai iubită trupă anonimă pe care o avem în România. Va fi cu siguranță un show memorabil, ca mai toate concertele SPP. Prețul unui bilet este de 100 lei.

Pe 28 decembrie, așa cum ne-am obișnuit de câțiva ani încoace, la Quantic se păstrează tradiția concertului anual de sărbători cu Domination, singura trupă tribut Pantera din România. Cunoscută drept una din cele mai intense formaţii din peisajul underground românesc, Domination e formată din: Ștefan Zaharescu – voce, Cezar Popescu (Vita de Vie, Days Of Confusion) – chitară, Cristi Dumitrescu – tobe, Andrei Zamfir – bass. Prețul unui bilet este de 80 lei.

Pe 29 decembrie, tot la Quantic cântă Nightlosers – Antrenament pentru Revelion. După ce au ținut cu seriozitate o cură de palincă cu goji și quinoa prin resorturi românești de renume local, refăcuți trupește și mental, artiștii ce configurează bâlciul Nightlosers vin cu sfaturi solide de antrenament pentru Revelion. Partida de șah cu jumări și răcituri se va juca pe 29 decembrie la Quantic, iar un bilet costă 80 lei.

Duminică, la Circul Metropolitan se ține spectacol de stand-up comedy. „Dușuri reci” este show-ul sfârșitului de an pentru unicul și inegalabilul Costel. Cele mai bune glume strânse pe parcursul lui 2024, an în care artistul a sărbătorit 20 de ani neîntrerupți pe scena de stand-up din România, vor fi dezvăluite cu această ocazie. Biletele au prețuri cuprinse între 71 – 155 lei.

Teatru & film

La TNB la Sala Pictura se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, piesa „Cei drepţi”, cu o distribuție foarte bună: Marius Manole, Raluca Aprodu, Marius Bodochi, Mirela Oprișor, Maia Morgenstern, Ciprian Nicula.

„Cei drepți de Albert Camus e o piesă tulburătoare, cu multiple fațete, care se combină într-un aliaj fascinant: focul și gheața, în aceeași retortă magică a scenei. O piesă despre iubire, despre o dragoste imposibilă. O piesă despre iluziile mistice, otrăvite ale terorismului. O piesă despre pierderea iremediabilă a inocenței. Despre sacrificiu și violență. Despre speranță și catastrofă morală. Despre crima care îi transformă pe „cei drepți” în propriii lor asasini. Despre frumusețe și oroare. Despre felul în care istoria malformează și frânge destine. N-aș fi avut curajul să pornesc pe toate aceste cărări care se bifurcă, spre a se aduna, în final, în centrul cel mai intens și dureros al labirintului, unde iluminarea e echivalentă sfâșierii, dacă nu m-ar fi însoțit, dedicați și plini de har, acești actori minunați și „mașinile lor zburătoare”, scrie regizorul Mihai Măniuțiu. Prețul unui bilet este de 50 de lei.

În ceea ce privește ultimele premiere cinematografice din acest an, ele sunt următoarele două:

„Sonic the Hedgehog 3”, a treia parte a francizei, în care Sonic, Knuckles și Tails se reunesc împotriva unui nou adversar puternic, Shadow, un răufăcător misterios cu puteri cu care nu s-au mai confruntat până acum. Pentru că abilitățile lor sunt depășite, echipa Sonic trebuie să caute în altă parte o alianță improbabilă.

Iar fanii lui Robbie Williams au ocazia să vadă pe marile ecrane „Better Man”, în care artistul e jucat de… o maimuță. Bazat pe povestea adevărată a ascensiunii fulgerătoare, a căderii dramatice și a reinventării remarcabile a superstarului pop britanic Robbie Williams, biopic-ul „Better Man: Robbie Williams” este un musical live-action fascinant care va atrage publicul într-o incursiune prin viața controversată a artistului și cele mai mari hituri ale sale. Sub regia vizionară a lui Michael Gracey (“Omul Spectacol / The Greatest Showman”), care a contribuit și la scrierea scenariului, filmul este relatat din perspectiva unică a lui Williams, captând spiritul său inconfundabil.

Filmul urmărește evoluţia lui Williams din copilărie, la a fi cel mai tânăr membru al trupei fenomen Take That, până la realizările sale inegalabile ca artist solo, confruntându-se totodată cu dificultăţile pe care faima gigantică și succesul le pot produce.