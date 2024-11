Weekend trending în București, 9-10 noiembrie: unde mâncăm cașcavea, concert despre sindromul impostorului, Hans Zimmer la Ateneu și Mihai Viteazul la Sala Palatului

Va fi din nou un weekend rece, iar duminică, pe lângă temperaturile sub 10 grade, își vor face simțită prezența și ploile. Însă, cel mai probabil este ultimul weekend în care te poți bucura de culorile frumoase ale acestei toamne târzii, așa că merită să faci un pic de mișcare și de plimbare prin oraș.

De exemplu, așa cum mai spuneam și cu o altă ocazie, este întotdeauna o idee bună să optezi pentru o plimbare de weekend prin Cotroceni. Așa că, dacă alegi să faci asta în oricare dintre aceste două zile, poți să bei cafeaua pe străduța Doctor Petre Herescu 26, unde vei găsi una dintre cele mai primitoare cafenele din oraș. Throwback Coffee & Stories este deschisă într-o casă veche, cu o atmosferă caldă, oameni zâmbitori și un decor familiar. În cei trei ani de când e funcționează, a reușit să adune în jurul său o comunitate frumoasă și să fie unul dintre locurile de suflet ale multora care iubesc acest cartier. În plus, în această perioadă din an, terasa de aici este decorată foarte frumos, așa cum poți vedea și pe pagina lor de Instagram.

Fără pretenții de fine dining, dar cu preparate excelente și care sigur vor încânta pe oricine caută un brunch delicios, este Bucătăria.localfood (Ion Slătineanu 30).

Meniul de aici este gândit în jurul ideii de„comfort food bistro cu ingrediente aduse din nostalgia bucătăriei old school, dar puse-n dishuri actuale”, dar și cu gândul la promovarea preparatelor specifice Buzăului, deoarece acest loc s-a născut din pasiunea pentru gătit și cea pentru antreprenoriat a doi frați: Adrian Alexe și Gabi Alexe, născuți în județul Buzău, pe lângă Pleșcoi.

În weekend au anunțat că vor avea, printre altele, borş de cartofi cu coaste afumate şi kimchi, dar și Cașcavea (de pe Valea Doftanei) în panko, maioneza de casă cu roșii uscate și gochujang, cornichon și arpagic murat. „Cașcaveaua este preparatul tradițional specific zonei, după o rețetă veche de peste 100 de ani. Este un caș nefermentat, foarte puțin sărat și afumat.

Cașcaveaua este un preparat care nu e nici brânză, nici cașcaval, după cum spun localnicii. Din laptele de vacă pur de la țară se face un caș dulceag, care se lasă la dospit pe un grătar de lemn. Se taie mărunt, se pune în apă fiartă și în câteva ore se așează într-o matriță specială. Când se răcește, se scaldă în saramură timp de o zi, după care se pune la afumat, pentru a avea un gust mai bogat. Așa își capătă și culoarea specifică, maroniu deschis. Cașcaveaua de Valea Doftanei are o tradiție de sute de ani, iar produsul a fost înregistrat la OSIM în 2006”, scriu frații Alexe pe pagina restaurantului.

De pe 1 noiembrie s-a deschis și Brasseria la Mița Biciclista (Biserica Amzei 9). Are program de la 8 dimineață, până în miezul nopții, nu se fac rezervări, iar meniul este unul cât se poate de franțuzesc, cu platouri cu mezeluri și brânzeturi, terrine de foie gras, dar și feluri principale deosebite.

Un alt loc nou deschis în oraș este P+1 (Calea Victoriei 48-50). Este deschis de oamenii care au și Club Control și Shift, iar numele locului „este dat de Corvin Cristian, arhitectul responsabil și de transformarea fostului magazin de instrumente muzicale, Yamaha, într-un loc unde designul, identitatea și grafica de pe pereți sunt Art Deco, inspirate de vecinătatea cu Palatul Telefoanelor”.

E un loc în care poți lua micul dejun încă de la ora 7. De asemenea, Suzana Mira, artist culinar și food stylist desăvârșit, e responsabilă pentru transformarea ingredientelor de aici în povești savuroase pentru papilele gustative. La P+1, în laboratorul de cofetărie, Suzana va da viață unor deserturi alese cu grijă, fiecare creație fiind o experiență unică.

Evenimente

Cea de-a XI-a ediție a UrbanEye Film Festival a început pe 6 noiembrie și ține până pe 10 noiembrie, la Cinema Elvire Popesco. „Anul acesta ne concentrăm pe binele comun și explorăm prin proiecții și evenimente speciale cum spațiile și comunitățile noastre pot deveni mai incluzive și accesibile pentru toți. Te așteaptă o selecție de documentare din întreaga lume, care pun în prim-plan subiecte legate de orașe, arhitectură, comunități și transformările care modelează viața urbană”, scriu organizatorii. Programul și biletele sunt disponibile aici.

Pe 9 noiembrie are loc spectacolul „Folk Bun“, care s-a născut în mod natural, după mai mulți ani de emisiune Folk Bun la Rock FM, în care săptămână de săptămâna s-a afirmat deja un stil propriu, un mix inspirat între generații, o combinație între folk-ul cel mai cunoscut, compus de marile nume ale genului și folk-ul de azi, modern, fresh. După succesul Galelor Folk Bun de la Sala Palatului din anii trecuți, Cristi Dumitrașcu, realizatorul emisiunii de luni seara de la Rock FM și prezentatorul multor spectacole și festivaluri din toată țara, propune o formulă de battle între folkiștii Cenaclului Flacăra și cei de azi.

Vor urca pe scenă nume precum: Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Andrei Păunescu & Trupa Totuși, Emeric Imre, Magda Puskas, Cristian Buică, Cătălin Stepa, Vanghele Gogu, dar și Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Cristi Dumitrașcu & TVA, Dinu Olărașu, Daniel Iancu, Cosmin Vaman, Dianna Porca. Prețul unui bilet este de 135 lei.

Tot pe 9 noiembrie și trupa byron te invită, de această dată pentru prima oară, la Sala Radio la un concert inedit – Sindromul Impostorului în 4 acte. Invitati speciali: Muse Quartet, Dora Gaitanovici și Vichi Răileanu. Sindromul impostorului este acea senzație că succesul tău nu e meritat și că, în orice moment, cei din jur vor „descoperi” că nu ești atât de competent pe cât pari. E o luptă interioară cu îndoiala, care afectează încrederea în sine, chiar și atunci când dovezile succesului sunt clare.

„Te invităm să împărtășești experiențele tale despre sindromul impostorului și să devii parte din show-ul nostru de la Sala Radio, București, pe 9 noiembrie! Trimite-ne un mesaj audio de maximum 2 minute sau un text de până la 1000 de caractere, în care ne spui cum se manifestă sindromul impostorului pentru tine și cum te afectează: în ce momente simți că te dai de gol și cum gestionezi aceste trăiri, ce îți spui când te simți ca un impostor? Mesajul tău va fi anonim și va contribui la un moment artistic din cadrul show-ului de la Sala Radio”, scriu organizatorii.

În Club Control, pe 9 noiembrie, de la 19:00, are loc și lansarea noului album The Kryptonite Sparks – „Eterna Reîntoarcere a identicului”. The Kryptonite Sparks, abreviat ca TKS, este o formație românească de indie rock formată în Botoșani în 2009. Trupa este compusă din Călin-Răzvan Diaconu la voce și chitară, Rareș Diaconu la chitară bas și voce, Ștefan “Șteff” Boriceanu la baterie. Prețul unui bilet este de 70 lei.

La Arenele Romane, tot sâmbătă, revine arena dnb cu un lineup care reflectă exact cine sunt: „visători precum muzica lui Etherwood, trăim viața și orașul cu intensitate și pasiune, la fel ca energia oferită de Neonlight, iar la final, când toate sunt spuse și făcute, știm cum să dansăm până la epuizare, ascultând poveștile hipnotice ale lui Pythius”, scriu organizatorii. Prețul unui bilet este de 65 lei.

Pe 10 noiembrie ai ocazia de a pătrunde în atmosfera unică a muzicii marelui compozitor german HANS ZIMMER, cu participarea extraordinară a orchestrei LA CHAPELLE SAUVAGE, sub bagheta dirijorului KAREL DE WILDE, la Ateneul Român. De asemenea, oaspetele special al concertelor va fi consacrata violonistă RUSANDA PANFILI, care a spart toate barierele cu talentul incontestabil şi fineţea interpretărilor sale, cântând pe cele mai mari scene ale lumii alături de marele compozitor german şi nu numai!

Astfel, sunetul absolut divin al coloanelor sonore de neuitat din filme premiate la Oscar, precum: Interstellar, Inception, Pirații din Caraibe, The King Lion, Gladiator va răsuna în minunata sală de concerte a Ateneului Român din Capitală vreme de 90 de minute, fără pauză! Bilete au preţuri cuprinse între 329 lei și 629 lei.

Tot pe 10 noiembrie, la Sala Palatului, va avea loc Trooper Simfonic: lansare album – Mihai Viteazul: Poemele Românilor. După succesul pe care l-a înregistrat concertul Trooper Simfonic, din 2023, care a aniversat cei 28 de ani de carieră ai formației de heavy metal, Trooper își surprinde fanii din nou, cu un show și mai mare pentru lansarea oficială a albumului cu numărul 11 din discografia lor.

Trooper va urca pentru a doua oară pe scena Sălii Palatulu alături de Orchestra Simfonică București, dirijată de Andrei Tudor, într-un maraton care combină variante electrice și simfonice ale celor mai iubite pasaje din toată trilogia poemelor și un scurt set „Best Of”. Albumul „Mihai Viteazul: Poemele Românilor” reprezintă ultimul capitol dintr-o poveste începută de Trooper în urmă cu aproape 15 ani, în 2009. Prețul unui bilet începe de la 102 lei.

Teatru & Film

Dacă ai chef de o piesă de teatru în acest weekend, la TNB se joacă „Perplex”, o farsă trepidantă și provocatoare, o punere în scenă a piesei lui Marius von Mayenburg care te lasă… perplex. Un cuplu tocmai s-a întors acasă din vacanță, dar înainte de a începe să despacheteze realizează că în apartamentul lor ceva nu este cum ar trebui să fie.

De unde a apărut noua plantă în ghiveci? De ce nu se mai aprinde lumina? De ce este gunoi sub canapea? Și, de fapt, chiar este apartamentul lor? Un al doilea cuplu, care trebuia să ude plantele cât timp prietenii lor se aflau în vacanță, se comportă ca și cum ei ar fi adevărații proprietari și îi dau pe ușă afară. Situația devine din ce în ce mai perplexă… Realitatea pare să scape printre degete… „PERPLEX”se joacă duminică, 10 noiembrie, de la 19:00, la Sala Atelier, iar un bilet costă 30-50 de lei.

În ceea ce privește premierele de pe marile ecrane, în acest weekend avem trei care merită atenția ta. „Megalopolis”, probabil ultimul film din cariera lui Coppola, spune povestea orașului Noua Romă care trebuie să evolueze, ceea ce provoacă un conflict între Cesar Catilina, un arhitect genial ce poate opri timpul, și primarul ultraconservator Franklyn Cicero.

Primul visează la un ideal utopic, în timp ce al doilea se agaţă de trecut și perpetuează interesele unei elite pe cât de privilegiate, pe atât de lacome și meschine. Prinsă între cei doi este fiica primarului, Julia, a cărui dragoste pentru Cesar o va împinge inexorabil spre momentul când tânăra va lua o decizie pe cont propriu în ce privește viitorul orașului. Distribuția este plină de actori renumiți.

„La limita supraviețuirii” este un thriller postapocaliptic în care un tată singur și două femei se aventurează din siguranța caselor lor să înfrunte creaturi monstruoase pentru a salva viața unui băiețel.

„Red One” este blockbusterul din acest weekend, care deschide și seria de filme de Crăciun din acest an. După ce Moș Crăciun – Nume de cod: RED ONE – este răpit, șeful Securității de la Polul Nord (Dwayne Johnson) trebuie să facă echipă cu cel mai mare vânător de recompense din lume (Chris Evans) într-o misiune plină de acțiune și umor, pentru a salva Crăciunul.