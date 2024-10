„Zboară de toate în jur: obuze, gloanțe, drone” / Rușii au intrat într-un alt oraș din estul Ucrainei și totul evoluează după modelul Vuhledar

Forțele ruse poartă lupte urbane cu trupele ucrainene pe străzile de la periferia orașului Selydove din estul Ucrainei, potrivit bloggerilor pro-ruși, citați de agenția Reuters.

Forțele ruse au avansat în septembrie cu cel mai rapid ritm de după martie 2022, potrivit datelor din surse deschise, în ciuda faptului că Ucraina a ocupat o parte din regiunea Kursk din Rusia.

În ultimele luni, avansul Rusiei s-a concentrat în regiunea Donbas din estul Ucrainei, asupra căreia Putin afirmă că dorește să obțină controlul deplin.

În ultimele săptămâni, Rusia a încercuit orașe din regiunea Donețk și apoi le-a strâns treptat „în menghină” până când unitățile ucrainene au fost forțate să se retragă. Potrivit bloggerilor pro-Moscova, ei fac același lucru cu Selydove, oraș care avea înainte de război o populație de peste 20.000 de locuitori.

„În oraș au loc lupte de stradă”, potrivit lui Yuri Podolyaka, un important blogger militar pro-rus de origine ucraineană. „Asaltul asupra Selydove s-a intensificat încă de dimineață”, a adăugat acesta, al cărui canal de Telegram are peste 3,1 milioane de urmăritori.

„Zboară de toate în jurul orașului: obuze, gloanțe, drone. De asemenea, localnicii aud lupte cu arme de foc. Până în prezent, localizarea acestor lupte nu este clară, dar totul sugerează că presiunea noastră crește”, a spus bloggerul

„Se pare că totul aici se desfășoară conform scenariului Vuhledar. Unitățile noastre au înghesuit gruparea inamică din aproape toate părțile și i-au tăiat aprovizionarea. Singurul drum rămas nu mai este sigur de parcurs și devine un drum al morții. Apoi, va deveni imposibilă evacuarea răniților. Și apoi, treptat, vor rămâne fără provizii, medicamente, alimente și apă. Și agonia garnizoanei armatei ucrainene va începe”, a adăugat el.

Yuri Podolyaka a făcut astfel comparație cu Vuhledar, oraș ucrainean care a rezistat 31 de luni la asalturile rușilor, până când aceștia l-au cucerit, la începutul acestei luni.

Alți bloggeri pro-ruși au publicat imagini video cu bombardarea intensivă a orașului Selydove. Reuters precizează că nu a fost în măsură să verifice deocamdată imediat imaginile.

Assault on Selydove: Russian troops consolidated their positions on the eastern borders of the city.#Ukraine #Russia #USA #NATO #WWIII☢️ pic.twitter.com/qyknKw67oG