14 persoane ucise de trăsnet în Uganda. Victimele erau adunate la slujba de la biserică

Un trăsnet abătut asura unei biserici din Uganda a ucis cel puțin 14 persoane și a rănit alte 34, victimele participând la slujba duminicală de la biserică, a anunțat poliția locală, citat de Reuters.

Incidentul a avut loc în tabăra de refugiați din districtul Lamwo, în nordul țării.

„Victimele erau adunate pentru rugăciune când a început ploaia la ora 17.00, iar fulgerul a lovit la 17.30”, a precizat poliția.

14 people killed as Lightning strucked a church in Palabek Refugee Settlement, Zone 8 Block 2 in Northern UG on 2nd Nov. 2024.

14 people died and 7 others who sustained injuries & more 27 victims are currently receiving treatment at Paluda Health Center III in Lamwo district. pic.twitter.com/YaLM5dSU2P