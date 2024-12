VIDEO Israelul a lovit ținte în Yemen, controlate de milițiile houthi. Șeful OMS, surprins pe aeroport de bombardamentul aviației

Trei persoane au fost ucise şi 11 rănite în atacuri comise joi de Israel asupra Aeroportului Internaţional Sanaa şi a altor locuri din Yemen controlate de rebelii houthi, au anunţat insurgenţii pe canalul lor de Telegram, conform AFP, preluată de Agerpres.

Două persoane au murit şi 11 au fost rănite pe aeroportul din Sanaa, iar o a treia a fost ucisă în portul Ras Issa, la nord de Hodeidah (vest), potrivit aceleiaşi surse.

Şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care se afla pe aeroportul din Sanaa în timpul bombardamentului israelian de joi, a raportat daune la infrastructură, dar a indicat pe reţeaua de socializare X că este „în siguranţă”. Un membru al echipajului avionului lui Tedros Adhanom Ghebreyesus „a fost rănit”, a spus el, adăugând că ceilalţi membri ai echipei ONU şi OMS care îl însoţesc „sunt în siguranţă”.

⚡️BREAKING: Israel is bombing Yemen.



Israeli Broadcasting Authority: The sites targeted in Yemen are Sanaa’s Airport, Hodeidah Port, and energy and oil facilities



Israeli Army Radio, citing a military source: The attacks in Yemen are not like previous attacks. They are part of… pic.twitter.com/YraTUh03c3