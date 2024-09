38 de organizații internaționale și redacții din România cer o anchetă independentă în cazul de kompromat al jurnalistei Emilia Șercan 

Anchetarea dosarelor în care este implicată jurnalista Emilia Șercan trebuie să se facă în mod independent, pentru ca cei care au greșit în acest caz să poată fi aduși în fața justiției, susțin într-o scrisoare deschisă 38 de organizații internaționale și redacții din România, între care HotNews.ro.

„Solicitarea vine în urma recentelor decizii ale instanţelor care au anulat hotărârile anterioare ale procurorilor de clasare a dosarelor care priveau operaţiunea de kompromat împotriva jurnalistei”, se arată în scrisoarea publicată de ActiveWatch.

Apelul pentru a asigura o anchetă independentă este adresată procurorului general al României, Alex Florența, premierului Marcel Ciolacu, ministrului Justiției Alina Gorghiu, ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, și Consiliului Superior al Magistraturii.

Demersul vine în contextul în care au trecut mai bine de doi ani de când fotografiile personale ale jurnalistei au fost publicate în mediul online fără acordul ei. Fotografiile au fost făcute publice după ce Emilia Șercan a scris despre teza de doctorat plagiată a premierului de la acea vreme, Nicolae Ciucă.

„La începutul lunii septembrie a acestui an, respectiv, în aprilie, Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție (Î.C.C.J.) au infirmat, în cele din urmă, dispozițiile procurorilor de închidere a cercetărilor, rămase fără rezultat, legate de dosarele ce vizau infracţiunile împotriva Emiliei Şercan”, se arată în scrisoarea semnată de 38 de organizații internaționale și redacții din România.

„Salutăm aceste decizii încurajatoare și vă solicităm, în conformitate cu atribuțiile dvs. instituționale, să vă asigurați că toate dosarele penale referitoare la jurnalista Emilia Șercan sunt cercetate cu independență și celeritate de către Parchetul General, astfel încât cei responsabili pentru infracțiunile comise împotriva acesteia să fie aduși în fața justiției”, solicită semnatarii scrisorii.

„Aceste dosare de urmărire penală au fost instrumentate într-un mod deficitar, lipsit de obiectivitate și fără interes față de aflarea adevărului”

Semnatarii scrisorii susțin că deciziile judecătorilor arată ceea ce jurnalista Emilia Șercan a susținut de la bun început, și anume că „aceste dosare de urmărire penală au fost instrumentate într-un mod deficitar, lipsit de obiectivitate și fără interes față de aflarea adevărului, cu ignorarea drepturilor sale procesuale și profesionale”.

„Mai mult, judecătorii subliniază legătura între această campanie coordonată de defăimare a jurnalistei, care ar fi putut implica și ofițeri din Poliția Română, și investigațiile sale în interes public, privind plagiatele unor persoane cu funcții importante în stat”, se mai arată în textul scrisorii.

Judecătorii mai notează și că posobila „mușamalizare a scurgerii capturii de ecran din poliție prezintă o gravitate deosebită pentru statul de drept”, conform sursei citate anterior.

Modul în care s-a desfășurat acțiunea de kompromat împotriva Emiliei Șercan, cu posibila complicitate a unor ofițeri din poliție, a Parchetului și a unor oameni politici de rang înalt reprezintă un eșec major al statului român când vine vorba de garantarea drepturilor unui jurnalist, conform scrisorii deschise.

„Este o situație simptomatică pentru carențele sistemice ale statului de drept din România, compromis de interese politice”, atrag atenția organizațiile și redacțiile semnatare.

„Recentele decizii judecătorești reflectă dedicare față de aplicarea legii, profesionalism și preocupare față de drepturile fundamentale și interesul public. Facem un apel la dvs. să vă asigurați că aceste principii ale statului de drept vor ghida și deciziile ulterioare din dosarele referitoare la cazul jurnalistei Emilia Şercan”, se mai solicită în scrisoare.

Semnatarii scrisorii deschise:

Reporteri fără Frontiere

ActiveWatch

Institutul Internațional de Presă (IPI)

European Centre for Press and Media Freedom

OBC Transeuropa (OBCT)

Centrul pentru Jurnalism Independent

Free Press for Eastern Europe

Free Press Unlimited (FPU)

The Coalition for Women in Journalism

Centrul pentru Inovare Publică

Átlátszó Erdély/Transilvania Transparentă

Funky Citizens

Centrul de Resurse Juridice

Sindicatul Roman al Jurnaliștilor MediaSind

Fundația Friends For Friends

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

APADOR-CH

Comunitatea Declic

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Agent Green

Asociația Bankwatch România

Grupul de Inițiativă Floreasca Civică

Forum Apulum

Centrul de Investigații Media

Buletin de București

Misreport

Casa Jurnalistului

Snoop

Inquam Photos

PressOne

Redacția PaginadeMedia

Info Sud-Est

Redacția Transtelex

Public Record

Context .ro

Dela0 .ro

Redacția Recorder

HotNews