A studiat în Irlanda, apoi a revenit în satul natal din Țara Hațegului, unde a renovat o casă și a făcut o fermă de legume

Roxana este antropolog și locuiește din 2021 într-un sat din Țara Hațegului, zonă în care a copilărit. Și-a făcut studiile în Irlanda și tocmai fusese acceptată la un master prestigios în Marea Britanie când a început pandemia. A hotărât să revină în țară, alături de familia ei și nu a mai plecat. Între timp a devenit mămică și a început să se ocupe de o mică fermă ecologică de legume.

Sunt mulți oameni care visează să se mute în mediul rural, departe de agitație, poluare sau trafic, dar sunt puțini cei care au curaj să facă pasul către viața pe care și-o doresc. Roxana se numără printre cei care și-au luat inima în dinți, hotărând să revină în satul natal. Decizia a luat-o după ce a petrecut aici perioada de izolare din timpul pandemiei.

„Am fost reporter, translator și librar și am studiat antropologia în Irlanda în speranța că voi înțelege mai bine lumea. Simt că am înțeles-o, iar asta m-a făcut să realizez că nu mai am timp de pierdut în care să visez la «cum ar fi dacă». Cum ar fi dacă aș trăi la noi în sat? Cum ar fi dacă aș avea o fermă de legume? Cum ar fi dacă mi-aș putea crește copiii într-un loc care are comunitatea în centru?”, povestește Roxana.

Curtea casei e spectaculoasă indiferent de anotimp.

Locuiește cu familia într-o casă construită în 1959

Roxana locuiește împreună cu soțul ei Cătălin și cu fiul lor, Levi, în vârstă de șapte luni într-un sat din județul Hunedoara. Are curtea plină de căței, pisici, iepuri și găini. Gospodăria este una tipică Țării Hațegului, compusă din mai multe corpuri de clădiri: casa mică, în care locuia, în trecut, toată familia și casele mai mari, rezervate musafirilor și evenimentelor. A început prin a renova casa de jos, construită în 1959. A amenajat aici bucătăria, living-ul, o baie și o încăpere tehnică, ce funcționează ca spălătorie. Sursă de inspirație i-au fost casele bătrânești pe care și le amintește din copilărie.

Citește continuarea articolului pe site-ul nostru de home&living www.lovedeco.ro