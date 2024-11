Marcel Ciolacu crede că o anumită „lovitură de PR politic” l-a făcut să rateze finala prezidențială

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul social-democraților în turul întâi al alegerilor prezidenţiale de duminica trecută, a afirmat joi seară că „buna credinţă este cel mai mare defect” al său şi a susținut că a existat o importantă „lovitură de PR politic” în campania electorală care a adus costuri foarte mari PSD şi lui, referindu-se la posibila discuție dintre omul de afaceri George Becali și George Simion, prin care s-a încercat ducerea liderului AUR în turul al doilea.

„Am fost întrebat de o colegă de-a dumneavoastră care e cel mai mare defect al meu. Am spus – buna credinţă. Normal că mi-a spus că e o calitate. Nu e. În politică nu este o calitate. Eu am crezut, pentru că am reuşit totuşi în zona guvernamentală şi e o realitate, invesţiile sunt o realitate, echilibrul macroeconomic e o realitate, faptul că, în sfârşit era o percepţie că România merge în direcţia bună, am crezut că pot schimba şi abordarea din campania electorală, cu toate că realizam că această ură a fost cumva cultivată în societatea românească mai ales de ultimii doi preşedinţi ai României. Şi m-am înşelat. Nu am putut schimba”, a spus Ciolacu, la Antena 1, potrivit Agerpres.

„Campania electorală a fost tot sub un semn al urii şi de aici s-a declanşat acest mecanism şi nevoia de un candidat nou. A fost o campanie cu foarte multe atacuri, foarte puţin explicat programul fiecărui partid, ce se doreşte, ce s-a făcut”, a adăugat liderul PSD.

Acesta a menţionat că au fost două lovituri de PR politic în timpul campaniei pentru prezidenţiale care au adus costuri foarte mari atât PSD, cât şi candidatului acestui partid.

„Prima lovitură a fost cu domnul (George) Becali care a zis că a avut un aranjament, că a vorbit cu cineva la telefon. În acel moment cumva, inerţial, anumite voturi între simpatizanţii partidului sau ai mei, personal, s-au direcţionat către domnul Simion fără ca cineva din partid să organizeze acest lucru. Eu am cunoştinţe care mi-au spus în ziua votului că au fost la vot şi au votat cu Simion, ca să îmi facă bine”, a precizat Ciolacu.

„A doua lovitură”: contestația depusă de Terheș

„Acum e a doua lovitură în care europarlamentarul AUR Terheş face o contestaţie la CCR. Normal că membrii CCR trebuia sa ia în discuţie acea contestaţie. A dat nişte elemente foarte clare, anumite secţii unde voturile de la domnul Orban s-au contabilizat la candidatul Lasconi. Am văzut decizia, decizia a fost 9 la 0. Deci toată lumea a votat pentru acest lucru. Acum cumva iarăşi se încearcă o manipulare bine pusă la punct, «să se întoarcă Ciolacu şi PSD uite cum vrea să-şi trimită candidatul». Fals”, a susținut premierul social-democrat.

„Eu am fost primul care am ieşit, am şi felicitat-o pe doamna Lasconi, i-am telefonat şi i-am zis, îţi doresc baftă, eu am ieşit din joc”, a mai afirmat Ciolacu.

Curtea Constituţională a României a cerut, joi, Biroului Electoral Central renumărarea voturilor valabil exprimate şi cele nule de la primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Potrivit unui comunicat al CCR, plenul Curţii Constituţionale a examinat, joi, cererea de anulare a alegerilor pentru funcţia de preşedinte al României din data de 24 noiembrie 2024, formulată de Cristian Terheş, şi, cu unanimitate de voturi, a dispus reverificarea şi renumărarea tuturor buletinelor de vot cuprinzând voturile valabil exprimate şi cele nule la alegerile pentru funcţia de preşedinte al României.

În cursul serii de joi, Biroul Electoral Central pentru alegerea preşedintelui României a anunțat, după ce s-a întrunit în şedinţă pentru a discuta paşii de urmat în privinţa deciziei CCR, că va renumăra voturile exprimate la primul tur al alegerilor prezidențiale.

Instituția a mai anunțat și că versiunile scanate ale proceselor-verbale verificate se vor comunica BEC și statisticienilor săi, prin e-mail, până la data de 1 decembrie 2024, ora 22.00, în timp ce versiunile originale ale proceselor-verbale vor fi transmise cel mai târziu marți, 3 decembrie, la ora 16.00.

Reprezentanți ai BEC au precizat pentru HotNews.ro că CCR nu a dat niciun termen, în solicitarea transmisă, până la care să fie renumărate toate voturile. Termenul de 1 decembrie a fost stabilit de BEC ca termen minim posibil, având în vedere numărul mare de operațiuni pe care le implică renumărarea tuturor voturilor de la primul tur de scrutin al prezidențialelor, au mai spus sursele citate.

Marcel Ciolacu, care a obţinut locul trei în primul tur al alegerilor prezidenţiale, i-a felicitat, luni, pe cei doi candidaţi care s-au calificat în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale şi a anunţat că social-democraţii nu vor face nicio contestaţie.