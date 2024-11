VIDEO Traian Băsescu, anunț cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Fostul președinte a spus cu ce partid va vota

Fostul președinte Traian Băsescu a făcut joi seară un anunț în care le-a transmis simpatizanților săi că la alegerile parlamentare, care se vor desfășura duminica aceasta, el își va exprima opțiunea de vot în favoarea formațiunii conduse de fostul premier liberal Ludovic Orban, Forța Dreptei.

„Duminică avem alegeri parlamentare. Pentru echilibru politic, în Parlament avem nevoie de toate partidele de centru-dreapta”, a spus fostul șef de stat, într-un scurt mesaj video publicat pe pagina lui de Facebook.

„Eu votez Forța Dreptei”, precizează Traian Băsescu.

„Vă îndemn și pe voi să votați Forța Dreptei”, a adăugat Băsescu în încheierea mesajului video, referindu-se la partidul condus de fostul lider al PNL, Ludovic Orban.

În timpul campaniei pentru primul tur al alegerilor prezidențiale, Ludovic Orban a fost cel care a făcut un anunț-surpriză, retrăgându-se în favoarea liderei USR, Elena Lasconi. Iar duminică, în ziua scrutinului, le-a cerut simpatizanților săi „să nu cumva să mă votați”.

„Dacă eu am putut să nu mă votez pe mine și am votat știți voi pe cine, că v-am spus, îi rog și pe ei să facă la fel”, a spus Orban, la acel moment, oferind declarația zilei. „O altă diversiune care s-a lansat – că voturile mele se transferă către candidatul pe care l-am propus. Este o minciună gogonată. Să nu cumva să mă votați, să votaţi canditata pe care v-am rugat să o votaţi. Dacă mă votaţi pe mine, voturile se pun la mine şi nu ne atingem obiectivul pentru care am făcut acest sacrificiu, pentru care al luat această decizie grea”, a precizat liderul Forței Dreptei.

Cu toate acestea, rezultatele oficiale ale scrutinului de duminică, anunțate de Biroul Electoral, au arătat că Ludovic Orban a primit peste 20.000 de voturi.

Ludovic Orban a anunțat luna trecută că la alegerile parlamentare candidaţii PMP vor figura pe listele Forţa Dreptei, alături de cei de la Alternativa Dreaptă şi PNŢ Maniu-Mihalache, unul dintre motive fiind că Forţa Dreptei va avea reprezentanţi în secţiile de vot.

Ludovic Orban a afirmat la mijlocul lunii octombrie că nu a fost timp suficient pentru a se constitui o alianţă electorală formată din PMP, Alternativa Dreaptă, PNŢ Maniu-Mihalache şi Forţa Dreptei, el precizând că membrii acestor formaţiuni vor candida pe listele Forţa Dreptei, potrivit News.ro

”Nu am mai avut timp să constituim o alianţă electorală. Din acest motiv, am luat decizia ca PMP, Alternativa Dreaptă, PNŢ Maniu-Mihalache şi Forţa Dreptei să constituie o alianţă politică pe întreaga legislatură care urmează după aceste alegeri. Toţi membrii celor patru formaţiuni vor candida pe Forţa Dreptei. Practic, Forţa Dreptei este vehiculul politic pe care se vor regăsi candidaţii celor patru formaţiuni. Există şi un motiv legitim şi anume că Forţa Dreptei este recunoscut ca şi partid parlamentar şi avem dreptul să avem delegaţi în toate secţiile de votare la alegerile parlamentare. Vom avea astfel posibilitatea să asigurăm corectitudinea alegerilor şi mai ales să păzim voturile cetăţenilor”, a declarat Ludovic Orban.