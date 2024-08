ABBA îi cere lui Donald Trump să nu îi mai folosească muzica la mitingurile sale electorale

Legendara trupă pop suedeză ABBA i-a cerut lui Donald Trump să nu mai folosească muzica sa la mitinguri electorale ale sale și alte evenimente de campanie organizate înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie, relatează Reuters.

„Am descoperit împreună cu membrii ABBA înregistrări video care au fost publicate și în care muzica ABBA a fost folosită la evenimente ale lui Trump, și am solicitat prin urmare ca asemenea utilizări să înceteze imediat și ca [înregistrările] să fie șterse”, a transmis trupa într-un comunicat publicat de Universal Music, casa sa de producție.

Un reprezentant al trupei pop suedeze a declarat pentru Reuters că membrii ei susțin pe deplin solicitarea.

Aceasta vine după ce hituri ale ABBA, printre care The Winner Takes It All, Money, Money, Money și Dancing Queen au fost difuzate la un miting electoral organizat pentru Trump și JD Vance, alesul acestuia pentru funcția de vicepreședinte, în data de 27 iulie. Mitingul respectiv a avut loc în Minnesota.

Universal Music a subliniat că echipa de campanie a lui Trump nu a cerut permisiunea pentru acest lucru și nici nu a cumpărat o licență pentru difuzarea cântecelor.

Mai devreme în cursul acestei luni, familia regretatului cântăreț și compozitor american Isaac Hayes, o legendă a muzicii soul, a dat în judecată echipa de campanie a lui Donald Trump, acuzând că fostul președinte republican folosește fără aprobare un cântec în timpul mitingurilor sale electorale.

Echipa de campanie a lui Trump, acuzată de mai mulți artiști de folosirea fără permisiune a muzicii lor

Revista Variety amintea la momentul respectiv că fostul președinte american și echipa sa de campanie au o istorie îndelungată de a difuza fără autorizare diverse cântece la mitingurile și evenimentele sale electorale, printre acestea numărându-se hituri ale unor trupe precum Rolling Stones, Aerosmith sau The Village People.

De exemplu, echipa sa a difuzat recent cântecul My Heart Will Go On la un miting electoral organizat în statul Montana. Spre deosebire însă de alte ocazii, a fost difuzat nu doar cântecul, ci și o înregistrare video cu cântăreața canadiană interpretându-l.

Celine Dion și echipa sa au denunțat rapid folosirea la mitingul lui Trump a cântecului compus pentru filmul Titanic din 1997.

„Astăzi, echipa de management a lui Celine Dion și casa sa de discuri, Sony Music Entartainment Canada Inc., au devenit conștiente de o folosire neautorizată a înregistrării video, a cântecului, a interpretării muzicale și a imaginii lui Celine Dion cântând My Heart Will Go On la un miting electoral al lui Donald Trump / J.D. Vance în Montana”, se arată într-un comunicat publicat de echipa cântăreței.

„Această utilizare nu este în niciun fel autorizată și Celine Dion nu susține asta sau orice altă utilizare asemănătoare… și acel cântec, serios?”, adaugă comunicatul într-o referință probabilă la faptul că personajul interpretat de Leonardo DiCaprio moare în timp ce pe coloana sonoră a Titanic se aude My Heart Will Go On.