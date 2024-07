Absență importantă de ultim moment de la JO 2024 – Câștigătorul Turului Franței nu va concura la Paris

Tadej Pogacar, ciclist care a câștigat recent de-o manieră impresionantă Turul Franței, s-a retras de la Jocurile Olimpice de la Paris cu doar câteva zile înainte de startul competiției.



Slovenul a impresionat recent la Turul Franței la ciclism, competiție pe care a dominat-o cu autoritate. A fost al treilea trofeu cucerit de ciclistul sloven în Le Tour.

Anunțul abandonului a fost făcut de Comitetul Olimpic Sloven, iar motivul invocat a fost oboseala.

„Din păcate, Tadej Pogacar şi-a anulat participarea din cauza oboselii extreme” – Uros Murn, antrenorul echipei olimpice a Sloveniei.

În vârstă de 25 de ani, Pogacar a avut un motiv important de supărare atunci când Urska Zigart, logodnica sa, nu a fost selectată de federația slovenă pentru a participa la JO 2024.

Presa de specialitate ia în considerare inclusiv varianta unei răzbunari a lui Tadej pentru faptul că iubita sa nu se găsește printre sportivii sloveni care se vor afla la Paris.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Pogacar s-a arătat „furios și fără cuvinte” pentru absența logodnicei sale din lotul Sloveniei.

Tadej Pogacar a câştigat duminică, la Nisa, Turul Franţei pentru a treia oară în carieră.

El a câştigat şase etape, inclusiv contratimpul final dintre Monaco şi Nisa, pentru a realiza o dublă Giro – Tour de France care nu s-a mai văzut de la Marco Pantani în 1998, transmite News.ro.

Tadej Pogacar: Tour de France winner withdraws from Olympics because of extreme fatigue https://t.co/B8EI8IcYo1