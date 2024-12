Academia Română îl premiază pe scriitorul Alex Mihai Stoenescu. CNSAS l-a declarat colaborator al Securității. Instanță: „Activitatea informativă a fost una prolifică”

Alex Mihai Stoenescu a fost pus de Neculai Constantin Munteanu, principala voce a postului Radio Europa Liberă din München și un disident anticomunist, pe primul loc în topul „celor mai scârboși informatori” ai Securității. Astăzi, 4 decembrie, el a primit Diploma „Meritul Academic” din partea Academiei Române „pentru activitatea prodigioasă desfăşurată în domeniul istoriei”.

Premiile au fost decernate astăzi, 4 decembrie, de la ora 10.00, în aula Academiei Române.

Academia Română este condusă de istoricul Ioan Aurel Pop. Vicepreședinții sunt: Marius Andruh, Mircea Dumitru, Dumitru T. Murariu, Nicolae-Victor Zamfir, Ioan Dumitrache.

Ioan Aurel Pop: „Responsabil este academicianul Victor Spinei”

Contactat de HotNews.ro, președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a precizat că nu el a decis premierea scriitorului.

„Nu cunosc! Eu nu am datoria să verific așa ceva, fiindcă nu sunt cenzor. Secția de științe istorice este responsabilă prin președintele sau, domnul academician Victor Spinei de la Iași. Membrii Academiei sunt egali, iar președintele e doar un slujitor, primul dintre egali”, a declarat Pop.

El s-a dezis de faptele lui Stoenescu. „Firește ca nu sunt de acord. Cum credeți ca am ajuns președintele Academiei? Academia e o instituție serioasă, doar că e o creație omenească și membrii ei pot să greșească. Eu nu am știut, nu am datoria să verific. Cei care propun răspund”, a mai spus președintele Academiei Române.

Am încercat să îl contactăm și pe acedemicianul Victor Spinei, iar când vom avea punctul de vedere al acestuia îl vom publica.

Cine este Alex Mihai Stoenescu

„ Alex Mihai Stoenescu se naște la 2 octombrie 1953 la Bucuresti, într-o familie de intelectuali cu veche tradiție militară. (…) Din 1979 începe să scrie proze scurte, care nu văd însa lumina tiparului. După 1990, publică mai multe romane, printre care: „Patimile Sfântului Tommaso d’Aquino”, „Noaptea incendiului”, „Misiunea dominicana”, „Armata, mareșalul și evreii”. Cărțile sale cu mare succes la public sunt, pe lânga acestea, și cele cu subiect istoric și politic: „Interviuri despre Revoluție”, „Istoria loviturilor de stat” (4 vol.), „Din culisele luptei pentru putere 1989–1990”, apărute la Editura RAO”, este descrierea pe care editura RAO o face scriitorului.

Dincolo de activitatea publicistică, Alex Mihai Stonescu este colabrator dovedit al Securității, printr-o decizie luată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și confirmată de Curtea de Apel București în 2012.

„Activitatea informativă a reclamentului a fost una prolifică a pârătului a fost una prolifică, în dosarul de rețea nr. R 97434 indentificându-se peste 70 de note informative, furnizate în perioada 1984 – 1987, calitatea informațiilor fiind apreciată de organele de securitate, iar pârâtul fiind recompensat de trei ori în perioada 1984-1986, cu suma de 500 de lei”, se arată în actul instanței.

Neculai Constantin Munteanu: „În trei ani a produs o sută de turnătorii, cam 33 pe an!”

În articolul intitulat „Top 5: Cei mai scârboși informatori”, publicat în Europa Liberă, jurnalistul și disidentul Neculai Constantin Munteanu îl pune pe primul loc pe Alex Mihai Stoenescu, despre care afirmă că „în trei ani a produs o sută de turnătorii, cam 33 pe an! Un stahanovist.”

„Locul 1. Alex Mihai Stoenescu. Seriozitate, pricepere, pasiune, vigilență, patriotism fierbinte, disponibilitate totală și dotare deosebită pentru culegere de informații sunt câteva din superlativele Securității la adresa informatorului Alex. Rolls Royce-ul turnătoriei la români și idealul turnătorului dezinteresat”, scrie Neculai Constantin Munteanu.

El enumeră și mărturii din analele Securității despre activitatea prolifică de turnătorie a lui Alex Mihai Stoenescu.

„În dimineaţa zilei de 12.04.1984, la ora 9.50, a surprins, în dreptul agenţiei CEC din Piaţa Amzei, un individ care fotografia cozile la diferite magazine. Sursa l-a urmărit pe individ şi i-a reţinut semnalmentele, după care s-a deplasat rapid în dreptul cofetăriei Casata, unde a făcut cunoscute cele văzute unui sergent major de miliţie aflat în misiune. Împreună cu acesta, sursa şi alţi lucrători de miliţie, precum şi un ofiţer M.I. au pornit în căutarea individului, cercetând magazinele şi toate unităţile comerciale din zonă. La ora 10.30, sursa l-a identificat pe individ în apropierea unor cozi şi a atras atenţia ofiţerului M.I. că individul (alertat de agitaţia subofiţerilor de miliţie) s-a ascuns între oamenii de la coadă. În momentul în care individul s-a izolat de coadă încercând să-şi plaseze aparatul foto într-un autoturism a fost reţinut şi identificat”, se menționează în documente.

„Turnătorul Alex e un caz complicat și mă tem că până și psihiatrii ar avea ceva de furcă cu el. A dorit de tânăr să fie ofițer de Securitate. N-a putut din cauza vederii. Un accident din copilărie, dar și un handicap depășit cu brio ca turnător”, spune Munteanu despre Stoenescu.