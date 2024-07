ADC*RO AWARDS are, pentru prima dată, un juriu internațional. Gala de decernare a premiilor va avea loc pe 16 iulie

Cele mai creative campanii din publicitate vor fi premiate la Gala ADC*RO AWARDS, care va avea loc pe 16 iulie, de la ora 19:30, la Apollo111 Teatrul, din București. Pentru prima dată, câștigătorii de la TOP ADC vor fi premiați de un juriu internațional, condus de Susana Albuquerque (Executive Creative Director Uzina și board member ADC*E). ADC*E și The One Club for Creativity (TOCC) vor mai fi reprezentate în România, pe 16 iulie, și de Mercè Segú, Executive Director al Art Directors Club of Europe (ADC*E).

ADC*RO AWARDS aduce în aceeași competiție cele mai bune campanii premiate lunar în TOP ADC – un barometru necesar pentru publicitatea din România. Dar nu și suficient. Industria creativă are nevoie și de o evaluare internațională.

Cu aceasta misiune a fost gândită Gala ADC*RO AWARDS, care, spun reprezentanții ADC România, este punctul de plecare pentru organizarea unui festival al publicității, atât de necesar în peisajul creativității românești.

„Toate proiectele ADC România pleacă de la misiunea de a avea o industrie creativă mai relevantă, De aceea acest next step care duce munca depusă de-a lungul unui an în TOP ADC la nivel de festival, prin ADC*RO AWARDS și juriul său internațional, este un eveniment important pentru noi. Marcăm, iată, încă un moment în care dedicarea membrilor ADC chiar este valorizată“, spune Radu Pilat, Președinte ADC*RO și board member ADC Europe.

ADC*RO AWARDS se desfășoară cu sprijinul Art Directors Club Europe (ADC Europe) și The One Club for Creativity (TOCC).

Președinta Juriului este Susana Albuquerque, Creative Director Uzina și membră în boardul Art Directors Club of Europe și The One Club for Creativity.

„Există Cannes, D&AD, One Show, iar apoi avem evenimente locale, precum ADC*RO. Multe lucrări se pierd pe parcurs. Aceasta (gala ADC*RO 2024, n.r.) a fost o oportunitate unică de a ne uita, cu un ochi european, la campaniile românești și de a le găsi pe cele care ies în evidență. Căutăm idei și execuții simple, puternice și fresh, acordând, în același timp, atenție pentru ceea ce este unic la lucrările românești. Cred că Gala va reflecta acest lucru“, spune Susana Albuquerque, președinta juriului ADC*RO AWARDS.

Juriul internațional este format din creativi de renume, membri ai ADC*E și The One Club for Creativity:

Pum Lefebure – Vice Chairman The One Show for Creativity & Co-founder & Chief Creative Officer Design Army (SUA)

– Vice Chairman The One Show for Creativity & Co-founder & Chief Creative Officer Design Army (SUA) Stefanie Huber – Board Member ADC Europe, Independent Creative Director & VP ADC Swiss (Elveția)

– Board Member ADC Europe, Independent Creative Director & VP ADC Swiss (Elveția) Mihnea Gheorghiu – Global Chief Creative Officer, LePub (Italia)

– Global Chief Creative Officer, LePub (Italia) Romulus Petcan – Executive Creative Director Publicis Conseil (Franța)

– Executive Creative Director Publicis Conseil (Franța) Emiliano Gonzalez – Chief Creative Officer McCann Madrid (Spania)

– Chief Creative Officer McCann Madrid (Spania) Hannes Boeker – Board Member ADC Europe, Creative Brand Strategist Alpha Tauri/Red Bull (Austria)

– Board Member ADC Europe, Creative Brand Strategist Alpha Tauri/Red Bull (Austria) Janez Rakuscek – Board Member ADC Europe, Executive Creative Director Luna/TBWA (Slovenia)

– Board Member ADC Europe, Executive Creative Director Luna/TBWA (Slovenia) Beqa Meparishvili – Board Member ADC Europe, Chief Creative Officer Windfor’s (Georgia)

– Board Member ADC Europe, Chief Creative Officer Windfor’s (Georgia) Rimantas Stanevicius -Board Member ADC Europe, Creative Director Milk (Lituania)

-Board Member ADC Europe, Creative Director Milk (Lituania) Juraj Kovac – Board Member ADC Europe, Creative & Strategy Director, This is Locco (Slovacia)

Președinta juriului, Susana Albuquerque, va fi prezentă la gala de pe 16 iulie, unde va susține și un discurs pe tema Love & hate in advertising.

Cu o experiență de peste 30 de ani în publicitate, Susana Albuquerque este Executive Creative Director Uzina, o agenție portugheză independentă din Lisabona, care lucrează pentru branduri ca Aldi, IKEA, Samsung și Nespresso. Este, de asemenea, președinta Portuguese Creativity Club, membră în boardul Art Directors Club of Europe și The One Club for Creativity. De-a lungul timpului, a condus echipe de creație care au fost premiate la multiple festivaluri internaționale, printre care Cannes Lions, NY Festivals, One Show, ADC, LIA, ADC*E, Gerety Awards, Golden Drum și D&AD.

TOP ADC, barometrul lunar jurizat de directori de creație din ADC*RO, își aduce cele mai bune lucrări în cadrul ADC*RO AWARDS.

Lucrările premiate lunar, pe parcursul anului 2023 în cadrul TOP ADC, sunt finalistele pentru ADC*RO AWARDS și vor fi evaluate de către juriul internațional la următoarele categorii:

Film & Audio

Print & Outdoor

Interactive & Mobile

Design

Brand Experience

Integrated & Innovation

Jurizarea inițială are loc online, individual, și va fi urmată de întrunirea membrilor juriului internațional, care vor dezbate și alege cele mai bune lucrări. Vor fi decernate premii Bronze, Silver și Gold pentru fiecare categorie. Juriul nominalizează și alege și marele premiu al festivalului – așadar, cea mai bună lucrare va primi Grand Prix.

„Topul lunar ADC e foarte util, apropo de relevanța locală, premiază cele mai bune lucrări ale fiecărei luni, dar e important să vedem și perspectiva internațională, să fim pregătiți pentru ADC Europe Awards, The One Show și alte festivaluri globale“, spune Cătălin Rusu, managerul proiectului ADC*RO AWARDS, VP ADC*RO și board member ADC Europe.

GALA ADC*RO – rezultatul muncii de echipă a membrilor ADC*RO

Gala ADC*RO AWARDS este posibilă prin implicarea membrilor ADC România în proiectele asociației. Comitetul de organizare al Galei ADC este format din Andreea Ghenoiu (Jam Session Agency), Miruna Dumitrescu (Publicis Romania), Arpad Rezi (Circle Colab) și Cătălin Rusu (Rusu+Borțun), cu sprijinul Ioanei Dogaru (Heist Industries).

Gala va fi prezentată de către Laura Nedelschi (GRF+), VP ADC*RO și board member ADC Europe, și Radu Pilat (Heist Industries), Președinte ADC*RO și board member ADC Europe.

DESPRE ADC*RO

Art Directors Club România (ADC*RO) a fost înființată în 2008 și este o asociație nonprofit al cărei obiectiv este promovarea și recunoașterea excelenței în creativitate. Misiunea organizației este de a conecta cele mai puternice talente creative și de a le oferi instrumente pentru a se exprima cu solidaritate, generozitate și excelență profesională. Printre cele mai importante proiecte ADC România se numără Școala ADC*RO și TOP ADC.

Parteneriat media