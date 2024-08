Aeroportul Otopeni va intra în reparații. Mai multe secțiuni ale terminalului vor fi modernizate / Cum va arăta după – FOTO

Mai multe secțiuni ale terminalului de la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București vor fi modernizate după ce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a semnat un contract de circa 113 milioane de lei cu o asociere de două firme.

CNAB a semnat contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru modernizarea zonelor Plecări internaționale, Finger şi Sosiri din terminalul aeroportului „Henri Coandă” (Otopeni) din București.

Contractul are o valoare totală de 112.421.921.98 lei, iar sursa de finanțare este asigurată din fonduri proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București. Firmele care se vor ocupa de modernizare sunt UTI Construction and Facility Management Somet Re-Act Now Architecture.

Investiția are patru obiective fundamentale pentru modernizarea celui mai mare aeroport din țară și pentru creșterea confortului oferit pasagerilor aeroportului, transmite site-ul de specialitate BoardingPass.ro care citează din comunicatul CNAB.

Potrivit BoardingPass, unul dintre obiective vizează schimbarea și modernizarea sistemului centralizat de ventilație-climatizare prin înlocuirea echipamentelor de ventilare şi climatizare, înlocuirea serverului de gestionare a echipamentelor şi realizarea unui sistem modern de comandă, control automat şi achiziții de date.

Modernizarea va presupune și reamenajarea interioară (finisaje, pardoseli, tavane, mobilier, signalistica), dar și instalarea unui nou sistem de detecție-semnalizare pentru incendiu, potrivit CNAB.

Totodată vor fi modernizate instalațiile electrice aferente spațiilor amintite. Proiectul prevede modernizarea iluminatului terminalelor şi corpurilor de clădire, urmând a fi instalate corpuri de iluminat LED. Va fi suplimentat numărul de prize de alimentare pentru dispozitivele pasagerilor, instalate în zona porților de așteptare pentru îmbarcare.

Investiția se va derula pe o perioadă de 30 de luni, iar execuția lucrărilor se va realiza etapizat, astfel încât fluxurile de pasageri să fie operaționale, disconfortul pasagerilor fiind minim.