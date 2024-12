VIDEO Un incendiu de proporții a distrus Hotelul Morisson de pe coperta legendarului album The Doors cu același nume

Un incendiu de proporţii a distrus hotelul Morrison din Los Angeles, un simbol istoric al oraşului şi cunoscut pentru că figura pe coperta legendarului album al trupei rock americane The Doors, transmite agenția EFE, preluată de Agerpres.

Incendiul, care nu a făcut victime, a distrus faţada acestei clădiri istorice, clasificată drept nelocuibilă, în timp ce autorităţile investighează vineri cauzele incendiului, care a izbucnit la etajul al patrulea şi ultimul, şi cercetează structura pentru a evalua pagubele.

A massive fire Thursday heavily damaged a historic downtown Los Angeles building that once housed the iconic Morrison Hotel, made famous by The Doors. https://t.co/GQzceEE4I4 pic.twitter.com/2WYV5ZxLhX