Alegeri prezidențiale anulate. „Bravo Curții Constituționale, era mai bine dacă o făcea mai devreme” / Ce trebuie făcut mai departe

Contactată de HotNews pentru a analiza decizia Curții Constituționale din România, politologul Alina Mungiu-Pippidi a vorbit despre justificările legate de finanțarea campaniei electorale oferite de Călin Georgescu, dar și despre ce urmează, după decizia de anulare.

„E rușinos, într-o țară în care avem atâtea servicii secrete cu salarii mari, două ONG-uri sunt primele care au sesizat că a depus finanțare zero”.

„După părerea mea, domnul Georgescu deja a încălcat regulile jocului. Când trișezi într-un joc în care noi am făcut atâtea legi electorale pentru finanțare, și vine cineva care declară că a avut finanțare zero. Din acel moment el trebuia să fie investigat și eliminat. De ce a durat atâta?”, a spus Alina Mungiu-Pippidi.

„Trebuie înțeles că e ca la sport, dacă cineva trișează într-o competiție, n-are importanță pe ce loc este, el este eliminat din cursă. Și dacă statul nostru există, statul nostru trebuie să se apere de personaje precum Călin Georgescu. Indiferent de câte rele au făcut ceilalți, eu sunt prima care să spună să zboare toți șefii de la servicii, dar lasă că zboară mai târziu. În acest moment statul era efectiv în pericol, și domnia legii, pe care lumea nu vrea s-o înțeleagă în România, înseamnă că există suveranitate în limitele legii. Legea supremă e Constituția, iar garantul ordinii constituționale e Curtea Constituțională.”

„Să nu mai țipăm împotriva Curții Constituționale”

„Deci să nu mai țipăm împotriva Curții Constituționale, că nu mai instituțiile ne apără. Ce pot să spun despre el (Călin Georgescu – n. red) și de George Simion? Să se ducă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau la Comisia de la Veneția, sau la alte instituții pe care ei le disprețuiesc și despre care spun că ne-am retrage din ele a doua zi dacă ar fi aleși ei, și să se plângă de marele nedreptăți care li s-au făcut. Asta e situația în acest moment.”

Întrebată dacă autoritățile ar fi trebuit să ia o decizie în privința candidaturii lui Călin Georgescu înainte de turul întâi, Alina Mungiu-Pippidi este de părere că prima care a greșit este Autoritatea Electorală Permanentă.

„Cineva trebuie să facă enforcement-ul regulilor de finanțare. Nixon tot pe o regulă de finanțare a căzut, nimic altceva până la urmă. Despre asta a fost vorba, bani din afara Statelor Unite au fost reciclați în acea clădire de la Watergate în care au fost ascultați dușmanii lui, și atunci s-au dat primele legi foarte serioase de finanțare. Noi nu dăm legile astea de pomană, ca nimeni, niciodată, să nu se uite pe ele.”

„E rușinos, într-o țară în care avem atâtea servicii secrete cu salarii mari, două ONG-uri sunt primele care au sesizat că a depus finanțare zero. Pe urmă l-am văzut chiar eu la televizor, rânjind, după ce luase două milioane de voturi, să spună că are finanțare zero. Deci el nu poate să spună că a făcut vreun contabil o greșeală. Și-a asumat această chestie, asta este o fraudă pe față. Asta înseamnă transparență zero, fiindcă sunt evident dovezi că s-au cheltuit bani.”

„Sigur că era mult mai bine dacă statul nostru securist nu se acoperea cu Rusia, cu lucruri care or fi adevărate, dar sunt mult mai greu de dovedit, și, în orice caz, ei nu le-au dovedit, că sunt incompetenți. În loc să se apere cu legile statului român și-n primul rând cu finanțarea campaniei electorale, care a fost pusă acolo ca să apere de corupție procesul electoral.”

Despre „boți”, analistul spune că nu sunt ilegali, ci „ilegal este să truchezi, fie și cu cinci lei, campania electorală.”

„Ei se uitau la Republica Moldova și n-au învățat nimic”

Întrebată dacă Georgescu va fi lăsat sau nu să își depună din nou candidatura, politologul a făcut o comparație cu situația din Republica Moldova:

„Ce a făcut el e sancționabil, dar românii gândesc întotdeauna că sancționabil se referă la penal, adică să înceapă investigația penală și să dureze vreo doi ani și mai vedem noi. Nu, în termen electoral nu este așa. În clipa în care cineva este ilegal în alegeri, l-ai invalidat și ai terminat. Să facă ce trebuiau să facă. Hai să zicem că a fost un atac așa de mare că au fost nepregătiți, ei se uitau la Republica Moldova și n-au învățat nimic. Ok, dar acum știu.”

Crede că USR ”erau într-o competiție complet trișată” și sunt ”inconștienți” că protestează

„Ce trebuie însă să facă societatea civilă și partide ca USR, cărora o să li se pară că ei pierd din chestia asta, că erau în turul doi, trebuie să își dea seama că n-aveau ce câștiga, erau într-o competiție complet trișată. Sunt complet inconștienți, ăsta nu este momentul să se gândească numai la interesul personal. Trebuie salvată ordinea constituțională și statul. Bravo Curții Constituționale că a făcut asta, era mai bine dacă o făcea mai devreme!”

Legat de urmările deciziei, Alina Mungiu-Pippidi consideră că schimbările trebuie să fie inclusiv în spațiul public:

„Era mai bine dacă ar fi fost mai multă înțelepciune și maturitate în discursul public, iar dacă cine trebuie să urmărească legile astea ar face-o în fiecare zi, nu numai când ies scandaluri. Fiindcă evident, acum mulți oameni vor avea impresia că ne batem joc de alegeri. Măcar de-acum încolo lumea să înțeleagă că nu poți să-ți bați joc de o țară.”