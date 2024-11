Alexandr Stoianoglo, învinsul Maiei Sandu, va rămâne un personaj important în frământările părții noastre de lume, pe frontul UE – Rusia. Care sunt calitățile prin care procurorul a convins 750.000 de moldoveni să-l voteze

În 2019, Stoianoglo a avut o încercare nereușită de a deveni bașcanul Găgăuziei, dar a acumulat doar 4,98% din voturi. În 2024, totul s-a schimbat. El a reușit să câștige alegerile pentru președinte pe teritoriul Republicii Moldova, însă a pierdut la 45%, pentru că Diaspora a preferat-o pe Maia Sandu. Cine este personajul Stoianoglo?

De la procurorul general numit prin concurs la „Privet, Veaceslav!”.

„Un om ponderat” care vehiculează însă posibilități economice fără bază.

Vecinul de bloc al lui Șor și imaginea de magistrat și „bărbat curajos”.

Vorbește rusă, găgăuză, turcă și română, limbi care simbolizează doar o parte a amestecului cultural și istoric al Republicii Moldova. În fapt, Moldova chiar mai complexă. Iar cariera lui Stoianoglo e o reflectare a acestui zigzag.

Când era lăudat de elita pro-europeană a Moldovei

Ca procuror general, în mai 2020 Alexandr Stoianoglo l-a acuzat deschis pe Vlad Plahotniuc, considerându-l principalul beneficiar al „jafului secolului” din sistemul bancar. Stoianoglo a fost lăudat atunci de puternica facțiune intelectuală pro-europeană de la Chișinău.

Apoi, a devenit candidatul PAS și imaginea lui s-a inversat, așa cum se întorc lucrurile în acest peisaj uman estic, mânat de ”inevitabilitatea tragediei” cu un adaos de bucurie, după cum scrie Robert D. Kaplan.

Tot Kaplan, bun cunoscător al României, Moldovei și Orientului apropiat, povestește cum, de la est de Istanbul și până în inima Asiei, democrația se exportă greu și niciodată în forma dorită de cei care o planifică. Uneori, chiar cei care se pot bucura de ea o amână, pentru că ceva îi sperie sau poate pentru că așa vor.

La turul al doilea al alegerilor prezidențiale, Maia Sandu a luat 55,4% dintre voturi, iar Alexandr Stoianoglo a obținut 44,6%. Dar, fără Diaspora și Chișinău, procentajul arată exact invers. Moldova fără străinătate și capitală a oferit aproape 10% în favoarea lui Stoianoglo.

Acest câmp electoral polarizat este nivelul din care se pornește povestea viitorului apropiat al Republicii Moldova, testat în vara lui 2025 de alegerile parlamentare. Alexandr Stoianoglo se prefigurează pe ani de acum înainte drept cel mai important adversar al Maiei Sandu. Cum îl percep cei 750.000 de oameni care l-au votat și de unde puterea asta?

De două ori deputat

Alexandr Stoianoglo este jurist ca formație. S-a născut pe 3 iunie 1967 în orașul Comrat, centrul administrativ al autonomiei găgăuze. Este căsătorit și are doi copii.

În perioada 2009–2010, a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a ocupat funcția de vicepreședinte al legislativului de la Chișinău. Între 2010 și 2014, a deținut un al doilea mandat de deputat din partea Partidului Democrat din Moldova.

A fost președinte al Comisiei parlamentare pentru securitatea statului, apărare și ordine publică, poziție care vine nu doar cu putere, ci și cu un anume profil public al „personajului stabil”. În aceeași perioadă, a fost membru și șef al Delegației Permanente a Parlamentului Republicii Moldova în cadrul Adunării Parlamentare a CSI.

Între 2011 și 2014, deputatul Stoianoglo a condus Grupul de prietenie dintre Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Federației Ruse.

A devenit procuror general prin concurs

După o încercare nereușită de a deveni bașcanul Găgăuziei, acumulând doar 4,98% din voturi, în 2019 a devenit procuror general al Republicii Moldova, în urma unui concurs.

În mai 2020, Alexandr Stoianoglo l-a acuzat deschis pe Vlad Plahotniuc, considerându-l principalul beneficiar al „jafului secolului” din sistemul bancar, ceea ce i-a adus aprecierea unor experți și politicieni.

Pe de altă parte, în iunie 2020, Stoianoglo a solicitat judecătorului de instrucție suspendarea executării pedepsei lui Veaceslav Platon în dosarul „frauda bancară”, motivând că „în momentul condamnării lui Platon la 18 ani de închisoare, instanța nu a cunoscut toate circumstanțele și faptele referitoare la cauza penală”.

„Privet, Veaceslav!”

În octombrie 2021, pe numele lui Stoianoglo a fost deschis un dosar penal în care este acuzat de corupere pasivă, fiind suspectat că „a acționat în interesele organizației criminale conduse de Veaceslav Platon”.

Presa a difuzat înregistrări video de la audierea lui Platon, în care se aude cum Stoianoglo îl salută pe acesta: „Privet, Veaceslav!” („Salut, Veaceslav!”, traducere din limba rusă – n.r.). Ulterior, Stoianoglo a pretins repetat că nu are nicio relație cu Platon.

Decizia ca Stoianoglo să devină candidatul socialiștilor la alegerile prezidențiale a fost neașteptată pentru mulți, deși liderul socialiștilor, Igor Dodon, încă din martie, într-o emisiune, a spus că Stoianoglo ar fi candidatul ideal pentru prezidențiale.

„Calul troian” al lui Dodon?

Mulți l-au acuzat atunci pe Dodon de jocuri ascunse în spatele lui Stoianoglo și erau convinși că magistratul nu va candida, deoarece Dodon doar se juca, urmând ca el însuși să participe în alegeri.

Și totuși, Stoianoglo a fost alesul socialiștilor. I-a dus aproape de victorie în prezidențiale, iar acum le insuflă speranțe pentru ”parlamentarele” din 2025.

Dacă vorbim despre calitățile percepute la Stoianoglo, realitatea percepută e importantă în politică, ele sunt curajul și bunul simț. Aici observațiile de reporter, care a discutat cu zeci de susținători ai lui, se suprapun cu ceea ce rezultă din felul în care socialiștii i-au realizat campania: a fost promovat ca un personaj hotărât, echilibrat, bun pentru toți.

„Un om ponderat”

Chiar și prestația sa „înțepenită” la dezbaterile cu Maia Sandu, unde a făcut mai multe declarații controversate, a fost interpretată de fanii săi drept dovadă de educație și calm. Stoianoglo este perceput ”ca un om ponderat”, care nu a vrut să răspundă la “atacurile Maiei Sandu”.

Toate canalele de Telegram afiliate opoziției, precum și cei care sunt în Moldova „pentru oricine, dar nu pentru Maia Sandu” continuă să-l asiste pe Stoianoglo.

Un subiect aparte este relația cu Rusia. „Relații bune cu Rusia” echivalează, în mentalul colectiv, cu ideea ”prețului mic la gaz”. Plus să se reia exporturile.

E o viziune simplistă și tocmai pentru că e simplistă are tracțiune. Ignori embargourile impuse de Federația Rusă, reducerea unilaterală a volumului de gaze naturale și războiul pe care aceasta îl duce în Ucraina și visezi. Pentru că visurile simple prind.

Cum va fi ”noul Stoianoglo”

E foarte devreme de spus, uitându-ne la rezultatele alegerilor, dacă Maia Sandu a reușit să convingă votanții lui Renato Usatîi, Octavian Țîcu și Andrei Năstase. Sau dacă aceștia s-au regăsit în ”pro Stoianoglo” sau ”anti Maia Sandu”, până acum două lucruri diferite în Republica Moldova.

Stoianoglo neagă în mod constant că ar avea legături cu Ilan Șor și susține că nu a cumpărat voturi. Interesantă este și această declarație recentă, făcută de Alexandr Stoianoglo în cadrul unei emisiuni.

“Cu domnul Șor, cu familia lui, eu trăiesc într-o scară mai mult de 20 de ani, eu îl cunosc pe domnul Șor din copilărie. Familia lui, și mămica, și tată, sunt oameni adevărați. Eu am participat, reieșind din faptul că suntem vecini, la toate evenimentele din familia aceasta. Eu inițial nu am nimic împotriva, adică nu pot să am nimic împotriva familiei Șor”, a declarat recent Alexandr Stoianoglo în cadrul unei emisiuni. Mai multe publicații din Republica Moldova au investigat relația Stoianoglo – Șor.

”Noul Stoianoglo” are în spate nu doar victoria simbolică de pe teritoriul Republicii Moldova, doar la 30.000 de voturi, dar și afirmațiile pro UE pe care le-a repetat permanent în ultimele săptămâni de campanie.

Dar campaniile se țin în ”poezie”, iar guvernarea și opoziția se fac ”în proză”, mult mai concret și sistematic. Dacă Alexandr Stoianoglo va putea să reziste testului pragmatic al lunilor care vin e o întrebare de al cărui răspuns depinde rămânerea sau ruperea opoziției majoritare din Republica Moldova de Moscova, măcar la nivelul mandatului anti european și al teoriei conspirației, pe care oamenii serioși nu o pot cultiva.