Ce dezvăluie găurile din fuselajul avionului prăbușit de Crăciun / BBC analizează ipoteza ca aeronava Azerbaijan Airlines să fi fost lovită de o rachetă antiaeriană

Oficialii din Kazahstan și Rusia au îndemnat joi la precauție cu privire la cauzele prăbușirii aeronavei Azerbaijan Airlines în ziua de Crăciun și au cerut răbdare până la finalizarea anchetei, într-un moment în care ipoteza ca avionul să fi fost lovit de apărarea antiaeriană este tot mai discutată, scriu BBC Russian și publicația rusă independentă The Insider.

„Este prematur să tragem concluzii cu privire la originea găurilor de pe avionul care s-a prăbușit în Kazahstan pe baza datelor preliminare”, a declarat viceprim-ministrul Kazahstanului, Kanat Bozumbaiev, citat de publicația rusă independentă The Insider.

„Nu îndrăznesc să fac declarații premature. Chiar și concluziile preliminare sunt imposibile. Există specialiști care vor efectua lucrările și examinările necesare. Deocamdată nu pot spune nimic fără dovezi”, a declarat Bozumbaiev.

Declarația oficialului a venit la o zi după ce un avion de pasageri Embraer care zbura de la Baku spre Groznîi, Cecenia, s-a prăbușit lângă orașul Aktau din Kazahstan, provocând moartea a 38 de persoane, după ce a deviat de la o zonă din Rusia pe care Moscova o apărase recent împotriva atacurilor cu drone ucrainene.

Kremlinul a emis un mesaj asemănător, tot joi. Ancheta privind cauza prăbușirii avionului Azerbaidjan Airlines este în curs de desfășurare și este greșit să speculăm înainte ca aceasta să își dea concluziile, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Conform datelor oferite de serviciul online Flightradar24, avionul Embraer E190AR efectua zborul J28243 de la Baku la Groznîi când, în jurul orei 04:25 UTC (07:25 ora Moscovei), markerul său a dispărut în zona orașului Kaspiisk. Acest lucru nu a însemnat neapărat că a existat o urgență la bord – piloții ar fi putut pur și simplu să dezactiveze transponderul.

Marcajul din înregistrarea de zbor a apărut aproximativ o oră și jumătate mai târziu – la 06:07 (07:25 ora Moscovei) deasupra Mării Caspice – avionul se îndrepta spre aeroportul Aktau, iar traiectoria sa de zbor era foarte ciudată, scrie BBC Russian. Acesta își schimba constant altitudinea și direcția.

Altfel spus, avionul probabil nu răspundea bine la comenzi.

Piloții au deschis trenul de aterizare, dar nu au reușit să aterizeze cu bine. Ultimele secunde au fost filmate de martori.

Între aceste evenimente, conform relatărilor pasagerilor supraviețuitori, avionul a încercat să aterizeze în Groznîi.

Informațiile despre tragedie sunt încă neclare, și uneori contradictorii.

The Insider scrie că, potrivit unei versiuni, avionul Embraer 190 nu a putut ateriza la Groznîi din cauza ceții. Potrivit altei versiuni, aeronava a trebuit să își schimbe ruta deoarece regiunea Caucazului de Nord era atacată de drone la acea vreme, iar aeroportul din Groznîi nu accepta avioane.

Mult mai neclară este deocamdată cauza prăbușirii.

Autoritățile ruse spun că, potrivit unei versiuni, dezastrul s-ar fi produs din cauza unei „coliziuni cu un stol de păsări”, însă pe internet au fost publicate imagini de la locul incidentului, în care sunt vizibile găuri în fuselajul avionului.

Teoretic, scrie BBC Russian, acestea ar fi urme ale impactului cu o rachetă antiaeriană. BBC analizează trei posibile cauze ale prăbușirii avionului.

Secretarul de presă al Rosaviatsiia, Artem Korenyako, a declarat că, potrivit datelor preliminare, „după coliziunea cu păsările, din cauza unei situații de urgență care a apărut la bordul aeronavei, comandantul acesteia a decis să «meargă» pe un alt aeroport – a fost ales Aktau”.

După cum a relatat agenția rusă de știri de stat TASS, Azerbaijan Airlines a vorbit, de asemenea, despre o posibilă „coliziune a unei aeronave cu un stol de păsări” la scurt timp după incident.

Păsările sunt adesea prinse în motoarele avioanelor sau se ciocnesc cu avioanele, însă este extrem de rar ca astfel de incidente să se soldeze cu accidente fatale.

Au existat mai multe incidente recente în care ciocnirile cu păsări au forțat piloții să efectueze aterizări de urgență, dar avioanele au rămas de obicei sub control.

În plus, versiunea stolului de păsări nu explică apariția găurilor caracteristice în fuselajul avionului.

După ce avionul s-a prăbușit în apropierea aeroportului Aktau, pe internet au apărut mai multe înregistrări video care arată numeroase găuri mici în fuselajul avionului.

În fotografiile epavei, la mărire mare, se observă că există mai puține găuri pe partea vizibilă a fuselajului decât pe stabilizatoarele din coadă. Astfel de găuri pot apărea ca urmare a impactului cu focosul rachetei, scrie BBC.

Aceasta este cea mai logică explicație de până acum, dar dezavantajul său este că nu este susținută de alte fapte: nu există declarații din partea serviciilor care monitorizează spațiul aerian și care ar putea urmări lansarea rachetei.

De asemenea, nu există comentarii din partea celor care au auzit conversațiile echipajului cu dispeceratele.

WATCH⚡️



Shrapnel marking found on the fuselage of the Azerbaijan Airlines plane that crashed in Kazakhstan earlier today. https://t.co/G0BPoiEeIq pic.twitter.com/vH2rol9mK2