„Am 27 de ani și de la 21 am fost dependentă de Xanax“

Georgiana Țițeiu are 27 de ani. A început să ia Xanax la 21 de ani, la recomandarea medicului, care nu i-a atras atenția că pastilele au un risc de adicție foarte mare și că nu trebuie luate mai mult de trei luni. Fără să-și dea seama, s-a trezit dependentă de Xanax. Nu ieșea nici până la magazin fără să aibă medicamentele cu ea, iar în unele perioade lua și câte 11 pe zi. Astfel au trecut șase ani de amorțeală, în care mai degrabă a fugit de viață decât să se bucure de ea. Când nu se mai credea în stare să se lase, un diagnostic care a speriat-o a fost hotărâtor. Acum, Georgiana a scăpat de Xanax.

„Salut, sunt Georgiana, am 27 de ani, iar de la vârsta de 21 de ani am fost 6 ani dependentă de Xanax. Am ajuns la psihiatru după ce am trecut pe la alți 20 de medici care nu știau ce am și am fost diagnosticată cu tulburare depresiv-anxioasă mixtă. Psihiatrul mi-a prescris tratament cu antidepresive și Xanax. Am luat antidepresivele câteva luni, dar le-am aruncat pentru că dormeam foarte mult. Am rămas doar cu Xanaxul și de aici începe tot. Xanax mi-a luat 6 ani din viață, 6 ani în care nu am amintiri, 6 ani în care nu mi-am văzut copilul crescând și nu am știut să mă bucur de viață. Nu am știut să fac nimic decât să iau Xanax și să muncesc până la epuizare”.

Așa începea mesajul pe care Georgiana ni l-a trimis folosind formularul Spune-ți povestea. Câteva zile mai târziu, vorbim prin WhatsApp Video. Stabilim detaliile articolului, că vrea să-i apară numele și chiar și chipul, iar atunci când observ deschiderea pe care o are în legătură cu subiectul, o întreb direct:

– De cât timp n-ai mai luat Xanax?

– Aproape de 100 de zile. 97 sau 98 de zile, răspunde Georgiana, cu precizia cu care numai o persoană cu adicție poate să numere abstinența.

