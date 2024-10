Apple este în fața unui pariu riscant cu noile sale telefoane iPhone 16. Poate fi inteligența artificială un motiv pentru a cumpăra un telefon scump?

Apple a lansat noua generație iPhone 16, dar marea noutate nu ține de hardware, ci de software, fiindcă telefoanele de la Apple vor avea tot mai multe funcții de inteligență artificială, iar compania speră că acestea vor fi un argument pentru a cumpăra aceste telefoane, într-o lume în care tot mai mulți oameni schimbă smartphone-ul la 3-4 ani. Dar chiar vor conta aceste funcții AI?

Cât costă iPhone 16 în România

iPhone generează peste jumătate din cifra anuală de afaceri Apple, iar anul trecut s-au vândut în lume 231 de milioane de iPhone-uri, dintre care câteva sute de mii în România. În ultimii patru ani s-au vândut în lume peste 900 de milioane de iPhone-uri, iar cel mai bun an a fost 2021, cu 241 de milioane, conform datelor statista.com.

În România, noile telefoane costă de la 4.850 lei (iPhone 16, în varianta cu 128 GB stocare) și 7.500 lei (iPhone 16 Plus, 512 GB). Prețurile sunt de pe site-ul Quickmobile, retailer care aduce foarte rapid în țară smartphone-urile.

Noile iPhone-uri au procesoare mai puternice, camere mai bune decât la generația precedentă, iar câteva caracteristici care erau prezente doar pe gama Pro ajung și pe cele „Entry”. La modelele Pro sunt îmbunătățiri importante la nivelul camerei, iar o super-noutate este adăugarea unui buton capacitiv de control al camerei. Față de generațiile din 2022 și 2023 sunt mai mici diferențele dintre modelele simple și cele „Pro”.

În review-uri, presa internațională laudă îmbunătățirile aduse camerei și un punct pozitiv ține și de autonomia bateriei pe modelele Pro.

Cum intră Apple în era inteligenței artificiale

Dar marea schimbare în acest an ține de faptul că iPhone intră complet în „era AI” pentru că va fi disponibilă pe ele platforma Apple Intelligence. Cei de la Apple spun că Siri, care nu a progresat prea mult în ultimii ani, va fi mai bun decât concurența, datorită unui nivel foarte ridicat de integrare cu aplicațiile. Siri va avea un limbaj mai natural, va „înțelege” mai bine lucrurile și va da răspunsuri mai bune în funcție de context și de cererile anterioare.

Apple iPhone 16 Pro (foto Nic COURY / AFP / Profimedia)

Noile tehnologii de AI vor fi integrate și în aplicații precum Mail, Messages și Photos. Poți căuta diverse elemente în fotografii, poți șterge rapid lucruri din background, poți cere AI-ului să facă sumarul unui text sau chiar să transcrie o conversație sau un interviu, pornind de la un fișier audio. Foarte utile vor fi aplicațiile AI la căutarea de elemente în fotografii sau clipuri.

Apple are nevoie de un argument pentru a ajuta vânzările iPhone care au scăzut în ultimii ani, iar această platformă AI reprezintă acel argument. Dar este unul convingător?

Toate marile companii tech aduc AI-ul în cât mai multe produse, iar telefoanele reprezintă un segment la care lucrurile arată promițător. Samsung a adus la început de 2024 o suită de aplicații AI, mai ales pentru camera foto, iar Google a venit și ea cu noutăți pentru telefoanele Pixel. Și alți producători de telefoane cu Android au bifat aplicațiile AI, dar toată lumea aștepta să intre și Apple în scenă.

Compania din Cupertino este prudentă și aduce mai puține opțiuni AI la început și intră la aproape un an distanță de rivala Samsung.

Apple iPhone 16 (foto Nic Coury / AFP / Profimedia)

Apple are puterea să ducă AI-ul în zona „mainstream” la telefoane, mai ales că are un public fidel și numeros, iar compania a arătat în trecut că are răbdare cu diverse tehnologii, le lansează mai târziu decât concurența, dar lansează anumite lucruri doar în momentul când au ajuns la un nivel mai bun de calitate.

Iată că intră și Apple în joc, însă nu rapid. În octombrie va fi lansată versiunea Apple Intelligence pentru SUA, iar în mai multe limbi disponibilitatea va fi abia din 2025. Suita va fi disponibilă și pe iPhone 15 Pro și Pro Max. Experiența Apple Intelligence în UE va fi însă diferită de cea din SUA, dat fiind că legislația UE este mai strictă și unele aplicații disponibile în America s-ar putea să nu poată fi accesate și în Europa.

Partea importantă este că o bună parte din tot ce va face Apple Intelligence se va petrece „on device”, adică pe telefon, și informațiile vor fi trimise la serverele Apple doar în cazul întrebărilor mai complexe.

Pentru solicitări mai sofisticate care nu pot fi gestionate pe dispozitiv, Apple lansează Private Cloud Compute. Sistemul de cloud este conceput pentru procesare confidențială AI, iar Apple spune că datele utilizatorilor nu vor fi niciodată stocate sau partajate cu compania, atunci când sunt trimise în cloud.

Marea întrebare este cât de bune sunt aceste aplicații adunate sub umbrela „Apple Intelligence”, iar acest lucru se va vedea abia peste câteva luni, după ce milioane de oameni le vor fi folosit. O altă întrebare este: va exista o „killer application” în acest ecosistem, adică o aplicație care să fie excelentă și să devină super-populară, practic un fel de „locomotivă” care să tragă după ea și alte aplicații?

De ce nu va fi deloc ușor

Câteva mari publicații americane au testat aplicații Apple Intelligence și concluzia este că ar mai fi mult de lucru, față de versiunea de test din prezent. Unele aplicații merg bine, altele par nefinisate. Un articol Washington Post arată că multe secțiuni nu funcționează chiar grozav.

The Verge scrie că cele mai multe funcții de AI nici nu vor fi disponibile când primele telefoane iPhone 16 vor ajunge la clienți, așa că un sfat bun pentru cei care vor să beneficieze din plin de acestea ar fi să aștepte până în 2025. Și New York Times a scris pe larg despre importanța acestor iPhone-uri cu AI.

Primele concluzii sunt că aplicațiile de AI nu sunt principalul motiv pentru cumpărarea unui smartphone, mai ales că doar telefoanele de vârf de gamă și cele mai scumpe din clasa medie au multe aplicații de AI.

La Apple va fi o problemă faptul că aplicațiile de AI vor fi lansate treptat, în multe etape, în diverse regiuni ale lumii și nu vor fi disponibile prea rapid în zeci de limbi de pe glob, ci doar pe câteva limbi importante.

În istoria de 17 ani a iPhone, compania a dezvoltat un singur sistem software pe care l-a actualizat în întreaga lume. Dar multe țări vor ca sistemele de computing și de date care sprijină aplicațiile AI să fie situate în interiorul graniței lor. De asemenea, userii se așteaptă ca sistemele de inteligență artificială să țină cont de diferențele culturale și lingvistice ale persoanelor care le folosesc, așa că Apple ar putea fi nevoită să creeze software mai personalizat pentru anumite țări și regiuni, ceea ce înseamnă costuri mari și timp mai lung de dezvoltare.

Apple a spus că Apple Intelligence va fi gratuit și userii nu vor trebui să plătească un abonament pentru vreunul dintre servicii, dar au apărut zvonuri cum că pe viitor unele servicii ar putea fi contra cost. Este prea devreme de a spune dacă așa ceva chiar se va întâmpla la Apple, dar nu ar fi exclus.

Sunt analiști din SUA care spun că vânzările iPhone ar putea crește cu 5% în anul fiscal 2024-25, iar pentru toamna anului viitor, când vor fi lansate telefoanele iPhone 17, așteptările sunt foarte mari la capitolul schimbări de design. Ultimul mare salt de vânzări de la an la an a fost în 2021.