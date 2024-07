Arafat îl acuză pe Rafila de „șubrezirea sistemului integrat de urgență”, după ce a mutat, în două ore, o instituție de la DSU la Ministerul Sănătății. „Ne întoarcem la 2007, când un șofer de ambulanță dicta cum să meargă situația”

Ministerul Sănătății a trimis luni către Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) o adresă prin care instituția era informată că Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, structură a ministerului care funcționează în cadrul DSU, urmează să fie mutat în sediul Ministerului Sănătății. În doar două ore, toți angajații era deja în noul sediu. Raed Arafat, șeful DSU, acuză acum că ministrul Rafila a așteptat special o zi în care el este plecat din țară pentru a face mutarea, care va șubrezi serviciile de urgență.

Vechiul conflict dintre ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reizbucnit zilele acestea.

S-a întâmplat după ce Ministerul Sănătății a trimis luni către DSU o adresă semnată de secretarul de stat Alexandru Rogobete, considerat mâna dreaptă a ministrului Rafila.

Prin această hârtie, Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, era informat că Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, structură a Ministerului Sănătății care funcționează în cadrul serviciilor de urgență integrate la nivelul DSU, urma să fie mutat în sediul Ministerului Sănătății. La două ore de la trimiterea hârtiei, oamenii care lucrează la COSU s-au mutat de la DSU în sediul ministerului condus de Rafila.

Departamentul pentru Situații de Urgență are sediul în clădirea Ministerului Afacerilor Interne. Cele două ministere sunt, de fapt, „vecine”, iar Ministerul Sănătății funcționează integral, de mulți ani, într-o clădire vecină, ce aparține tot Ministerului de Interne.

Departamentul pentru Situații de Urgență este o structură înființată în anul 2014 în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu scopul de a creiona un sistem de urgență integrat: sistemul medical de urgență și toate celelalte servicii de urgență – aviație, salvamont, pompieri. Au fost adunate sub aceeași umbrelă și sunt coordonate de un singur om: Raed Arafat.

Principala competență a COSU, ajuns acum mărul discordiei în mai vechiul conflict Rafila-Arafat pe tema serviciilor de urgență, este găsirea de locuri libere pentru pacienți, în cazul unor situații de urgență.

Arafat: „Ne întoarcem la 2007, când un șofer de ambulanță dicta cum să meargă situația”

Într-un dialog cu HotNews, Raed Arafat afirmă că serviciile integrate de urgență coordonate de DSU nu sunt un sistem „perfect”, însă sunt un sistem „funcțional”. El îl acuză pe Rafila că încearcă „șubrezirea sistemului integrat de urgență”.

Arafat susține că ministrul Sănătății a așteptat ca el să fie plecat pentru o zi din țară, în Bulgaria, pentru a trimite către DSU acea hârtie semnată de secretarul de stat Rogobete și a muta COSU în sediul Ministerului Sănătății, două ore mai târziu.

„Ne întoarcem la 2007, când un șofer de ambulanță venea și dicta cum să meargă situația. Unde hotărârile erau luate la întâmplare, fără să țină cont de interesul pacientului. Dăm peste cap un sistem care poate că nu este perfect, dar cu toate problemele lui, a funcționat 10 ani până acum. Acest sistem a adus pe toată lumea la un loc. Care este substratul pentru care se dorește dărâmarea lui?”, este poziția lui Raed Arafat, exprimată în dialogul cu HotNews.

HotNews a solicitat și un punct de vedere al Ministerului Sănătății privind acest caz – al ministrului Alexandru Rafila sau al secretarului de stat Alexandru Rogobete – însă până la publicarea articolului nu am primit niciun răspuns.

A primit hârtia când se îmbarca în avion

Raed Arafat a explicat, pentru HotNews, că hârtia de la Ministerul Sănătății, semnată de secretarul de stat Rogobete, a ajuns la DSU luni la ora 11:00. „La ora 11:00 a venit o hârtie semnată de domnul secretar de stat Rogobete, care ne aducea la cunoștință faptul că la ora 13:00, centrul se mută. Ei știind, bănuiesc, că plecam din țară pentru o zi la Sofia. Eram chiar la îmbarcarea la avion. Am primit hârtia de la colegi pe Whatsapp și, când am aterizat, am aflat că cei de la COSU s-au mutat.”

Documentul obținut de HotNews și datat 15 iulie confirmă spusele lui Raed Arafat. În această hârtie semnată de Alexandru Rogobete, Ministerul Sănătății informează DSU că „structura COSU aflată în subordinea Ministerului Sănătății, începând cu data de 15 iulie 2024, orele 13:00, își va desfășura activitatea în spațiul amenajat în cadrul clădirii Ministerului Afacerilor și Internelor, corpul C (Ministerul Sănătății), etajul 2, camerele 227-228”.

Document transmis de Ministerul Sănătății către Departamentul pentru Situații de Urgență

În document se mai arată că Ministerul Sănătății „dezvoltă structura de medicină de urgență prin transformarea Serviciului de Medicină de Urgență în Direcția de Medicină de Urgență, în subordinea căreia funcționează Serviciul COSU”.

Decizia „ar putea să ne coste vieți”, spune Arafat

Arafat consideră însă că impactul acestei decizii „se va vedea” și că „ar putea să ne coste vieți”: „Se va vedea mai ales la orice situație în care trebuie să lucrăm împreună intens, la ora 1 dimineața sau 2 dimineața. Dacă ne apare un accident de autocar, un incendiu, orice. Dacă trebuie să evacuez un spital – și se întâmplă să fim nevoiți să evacuăm școli, spitale, grădinițe din cauza unui incendiu. Atunci se va vedea impactul. Ruperea aceasta poate să ducă la emiterea unor dispoziții sau păreri contradictorii una cu cealaltă. S-ar putea ca de la COSU să se spună una la ambulanța, iar de la noi altceva, și să creăm confuzie. Noi dezmembrăm peste noapte o structură funcțională pe baza unei adrese a unui secretar de stat.”

Conform legii, DSU asigură coordonarea și monitorizarea permanentă a serviciilor de urgență. „E nevoie ca în acest centru să fie decizia și informațiile complete. Dacă se întâmplă disfuncționalități, responsabilitatea este în mâna celui care a mutat acest centru, fără nicio analiză. Dar nu trebuie să ajungem acolo”, mai spune Arafat.

El consideră „hilare” explicațiile Ministerului Sănătății pe această temă, și anume că întreg Ministerul Sănătății este găzduit într-o clădire a Ministerului de Interne, așa că Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, chiar și mutat, funcționează oricum într-un spațiu al MAI, așa cum prevede legea: „Când s-a scris acest lucru în lege, intenția era să stea împreună cu DSU. Legea spune clar – COSU are sediul împreună cu acel centru integrat.”

Marea miză a scandalului Rafila – Arafat

Tot ceea ce înseamnă sistem medical de urgență – servicii de ambulanță, SMURD, Unități de Primiri Urgențe și Compartimente de Primiri Urgențe ale spitalelor – se află, din anul 2014, în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, structură condusă de Raed Arafat.

În toți acești 10 ani, niciun ministru al Sănătății nu a contestat public coordonarea sistemului medical de urgență de către Raed Arafat și nu a cerut ca aceasta să revină Ministerului Sănătății.

Alexandru Rafila și Raed Arafat sunt în relații reci încă de la instalarea în funcție a actualului ministru al Sănătății, în noiembrie 2021. Rafila declara, chiar la audierea sa în comisiile reunite de Sănătate din Parlament, ca ministru propus al Sănătății, că măsurile de sănătate publică ar trebui luate de Ministerul Sănătății și de instituțiile din subordine. El adăuga atunci că „nu putem să lucrăm ca o anexă a unei structuri”. Aluzia lui Rafila viza Departamentul pentru Situații de Urgență și Comitetul pentru Situații de Urgență, care a luat deciziile în perioada pandemiei, ambele conduse de Raed Arafat.

Întrebat însă dacă a discutat cu Raed Arafat despre acest lucru, Rafila spunea atunci că nu, motivând că șeful DSU era plecat din țară.

După instalarea la conducerea Ministerului Sănătății, Rafila și-a exprimat de mai multe ori public intenția de a prelua serviciile medicale de urgență din subordinea lui Raed Arafat. Ministrul a vorbit de mai multe ori despre trecerea Unităților de Primiri Urgențe ale spitalelor, a serviciilor de ambulanță și a SMURD în subordinea Ministerului Sănătății.

Ciolacu l-a apărat pe Arafat

În conflictul dintre cei doi a intervenit, la un moment dat, și președintele PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a exclus ideea de a susține „distrugerea” actualului sistem de urgenţă din România. Ciolacu a declarat public că „Omul care a reinventat UPU şi sistemul de urgenţă, SMURD-ul, este Raed Arafat. Să fim corecţi! Cum să strici aşa ceva?”

O miză în acest conflict o reprezintă și controlul banilor: finanțarea sistemului medical de urgență. Întreg sistemul medical de urgență – servicii de ambulanță, Unități de Primiri Urgențe ale spitalelor, Compartimente de Primiri Urgențe și SMURD – este finanțat de Ministerul Sănătății.

Surse din minister au explicat pentru HotNews.ro că, practic, Ministerul Sănătății plătește, la fiecare final de lună, facturile pentru toate aceste servicii. Ministerul Sănătății nu are însă coordonarea lor, aflată la Departamentul pentru Situații de Urgență. Practic, nu are niciun cuvânt de spus.

Alexandru Rafila nu a pus însă problema, public, în acești termeni, preferând să invoce, în trecut, o „gândire integrativă la nivelul Ministerului Sănătății” în ceea ce privește serviciile medicale de urgență, precum și celelalte tipuri de servicii medicale.