Argumentele unui om care vrea să voteze cu Călin Georgescu în turul 2: „Nici nu auzisem de el. Apare cineva care amenință această ordine? Îl susțin”

HotNews a intrat în dialog cu mai mulți dintre oamenii care l-au votat pe Călin Georgescu în primul tur al prezidențialelor sau care susțin că îl vor prefera în turul 2. Unul dintre ei, Tudor Lică, a trimis redacției câteva argumente despre alegerea lui. Am selectat. De ce? Pentru că nu publicăm fraze care pot sugera îndemnuri la violență, de pildă. Dar publicăm opinii și argumente pentru opțiunile politice.

Tudor Lică, simpatizant al lui Călin Georgescu, susține că tabăra care îl respinge pe candidat simplifică discuții importante pentru societate: „Să concluzionați că dacă iese Călin Georgescu o să fie dictatură este prematur și superficial. A căzut democrația în Slovacia că a venit Fico la putere?”.

„Toți avem în familie oameni care votează AUR sau PSD. Nu trebuie să le răspundem cu ură, superioritate, ci prin dialog și înțelegere. Ei nu sunt adversarul și nu dezbinarea e soluția, ci iubirea, înțelegerea și iertarea”.

„Cei care îl votează au frustrări și frustrări mari”

„Politicienii ne înșeală de atâta timp si că acum suferim de altele, în comunism ne omorau dacă aveam de gând să gândim diferit, acum ne omoară cu bacterii intraspitalicesti, cu mâncăruri deosebit de procesate, cu reguli doar pentru cei cu bani, cu șpăgi și influență”.

„Eu nu l-am votat, sincer, nici nu auzisem de el, însă chiar dacă ei nu o pot articula, cei care îl votează au frustrări și frustrări mari”.

El susțin că teme delicate merită discutate. „Se discută mult despre avort”, exemplifică el. „Avortul este în proporție covârșitoare urmare a iresponsabilității celor care au făcut sex și rar urmare a violurilor. Sau nu rar, dar în proporție minoritară. Subiectul este complex și ține de educație”.

„În privința datoriei externe: el are dreptate cu îndatorarea și cu lipsa de performanță? Nu are dreptate? Voi, presa, ziceți din când în când și voi „ne-am mai împrumutat cu 7 miliarde de euro în 3 luni”.

„Nu vă este clar de ce fiul lui Iorgulescu sau cel care i-a ucis pe copii ăia la mare au scăpat? Nu vă e clar ca suntem conduși de o mafie de atata timp?”.

„Din „ne-a ajuns”, nu din manipulare”

„Eu am 43 de ani. Suntem mulți frustrați și suntem mulți care vor să fie bine pentru toată lumea, nu doar pentru bulele din marile orașe. Ne-am săturat ca problemele să fie băgate sub preș, inclusiv de presă. Apare cineva care amenință aceasta ordine? Îl susțin”.

„Am dreptul să sper, cum am sperat și în 1996 și am luat țeapă. Prea des ne-am luat țeapă și mi s-a bătătorit pielea, am devenit imun”.

„Eu am încercat să vă explic mecanismul și de ce a prins un astfel de mesaj. Din frustrare, nu din TikTok. Din „ne-a ajuns”, nu din manipulare. Că Georgescu e onest sau nu? Rămâne să vedem. Dacă nu e onest, ce ne rămâne? Ne rămâne să ne apropiem, să ne iertăm, să ne unim și să nu ne mai lăsăm conduși de tâlhari”.

„Inițial nu am vrut să votez în turul 2. De Călin nu știam nimic, în Lasconi nu cred sub nicio formă. Văzând reacția voastră, am decis să-l votez pe ăsta, în semn de protest”.

„Realizați realitatea, scoateți capul din bulă, conectați-vă în mod real cu bătrânii, cu suferinzii, cu drogatii, cu dependenții de pariuri. În spate au drame mari și sistemul ar trebui să ajute, să ghideze, să educe. Urmează vremuri grele și numai împreună putem trece peste ele!”.