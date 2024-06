Aryna Sabalenka explică de ce a pierdut meciul cu Mirra Andreeva din sferturile Roland Garros 2024

Aryna Sabalenka a lipsit de la conferința de presă după ce a fost învinsă de Mirra Andreeva (17 ani) în sferturile de finală de la Roland Garros 2024, dar sportiva din Belarus a vorbit cu organizatorii de la Paris despre starea sa.

Aryna Sabalenka, gastroenterita și eliminarea de la Roland Garros

Aryna a fost vizibil afectată de crampe abdominale în timpul partidei și a explicat că suferea „de mai multe zile de o problemă la stomac, dar nu s-a gândit nicio clipă să abandoneze”.

„Am avut câteva probleme fizice astăzi (miercuri -n.r.), am fost foarte bolnavă în ultimele zile, am avut o gastroenterită şi nu a fost uşor. Întotdeauna fac tot ce pot pentru a lupta până la capăt.

Trebuia să încerc şi speram ca în cele din urmă să găsesc o cale şi să mă simt un pic mai bine. Am luptat şi am făcut tot ce am putut pentru a continua. Mirra este o jucătoare grozavă” – Aryna Sabalenka, potrivit WTA.

Mirra Andreeva, în semifinale la Roland Garros 2024: „Joc cum vreau și fac ce vreau”

De cealaltă parte, Mirra Andreeva a oferit o explicație simplă pentru victoria obținută: „Joc cum vreau și fac ce vreau”.

„Aș spune că joc mereu așa cum vreau. Cu antrenorul meu avem un plan, dar apoi uit totul și când joc nu am niciun gând în cap. Poate aș spune că puterea mea ar fi asta, că joc cum vreau și fac ce vreau, poate asta mă ajută atât de mult.

Mi-am spus să nu mă mai gândesc la scor sau la rezultat, să joc concentrându-mă pe fiecare punct, fără să știu cât e scorul. Asta am făcut, am încercat să-mi deconectez mintea și să continui să joc la un nivel ridicat.

Nu pot spune că mă așteptam să ajung în semifinale. Era un vis la începutul turneului, iar acesta s-a materializat cu fiecare tur trecut. Acum trebuie să mă pregătesc pentru partida care mă poate duce în finală. E incredibil” – Mirra Andreeva, la conferința de presă.

De știut:

Mirra Andreeva (17 ani și 37 de zile) este cea mai tânără semifinalistă de Grand Slam din ultimii 27 de ani. În 1997, la vârsta de doar 16 ani, Martina Hingis ajungea în semifinale la Roland Garros și US Open.

Aryna Sabalenka ajunsese în semifinale la ultimele șase turnee de Grand Slam la care a participat.

După eliminarea de la Roland Garros 2024, Aryna Sabalenka se află pe locul 3 în clasamentul WTA Live (este depășită de Coco Gauff).

Mirra Andreeva poate deveni prima jucătoare din istorie pentru care finala de la Roland Garros să fie prima a carierei (trebuie să o învingă pe Jasmine Paolini).

Andreeva a învins deja trei jucătoare din Top 10 WTA: Ons Jabeur la Australian Open, Marketa Vondrousova la Madrid și Aryna Sabalenka la Roland Garros.

Rezumatul partidei dintre Aryna Sabalenka și Mirra Andreeva

Roland Garros, rezultatele din sferturi

Iga Swiatek (1) – Marketa Vondrousova (5) 6-0, 6-2

Coco Gauff (3) – Ons Jabeur (8) 4-6, 6-2, 6-3

Jasmine Paolini (12) – Elena Rybakina (4) 6-2, 4-6, 6-4

Mirra Andreeva – Aryna Sabalenka (2) (5)6-7, 6-4, 6-4

Roland Garros, tabloul semifinalelor

Iga Swiatek (1) – Coco Gauff (3)

Jasmine Paolini (12) – Mirra Andreeva

Grand Slamul de la Roland Garros are loc în perioada 26 mai – 9 iunie. Campionii en-titre de la Paris sunt Iga Swiatek și Novak Djokovic.