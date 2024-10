Atac puternic al Israelului în Beirut / Cel puțin 4 persoane au murit după ce IDF a lovit în apropierea unui spital / Armata israeliană a acuzat Hezbollah că ascunde milioane de dolari într-un buncăr contruit sub un spital

Israelul a lovit în apropierea Spitalului Universitar Rafik Hariri din Beirut luni seara. Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite în urma unei atacului israelian asupra unui cartier din Beirut, lângă principalul spital guvernamental din capitală, scrie Reuters.

Ministerul Sănătăţii din Liban a anunţat că patru persoane, inclusiv un copil, au fost ucise luni seară în atacurile israeliene în apropierea celui mai mare spital public din ţară, în apropiere de suburbiile sudice ale Beirutului.

„Atacul inamicului israelian din apropierea spitalului Hariri a ucis, într-un bilanț preliminar, patru persoane, inclusiv un copil, și a rănit 24”, a spus ministerul, adăugând că a provocat „daune semnificative spitalului”.

BREAKING:



Israeli is dropping bombs near Rafik Hariri Hospital in Beirut — the city’s main public and largest government hospital. pic.twitter.com/n0y4tn1a9l