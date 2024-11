TikTok, Instagram și Facebook interzise tinerilor sub 16 ani în una dintre cele mai avansate țări ale lumii. Motivul

Australia va interzice copiilor sub 16 ani să folosească rețelele sociale, după ce parlamentul său a aprobat cele mai stricte legi din lume, notează BBC. Inițiatorii susțin că rețelele dau dependență, iar dacă un părinte sau un copil decid ca să nu le folosească, tânărul se va simți izolat, într-o lume în care toți le utilizează.

Faptul că implementarea măsurii va dura un an nu le-a descurajat pe autoritățile australiene, care vor da amenzi echivalând până la 30 de milioane de euro pentru companiile de tehnologie dacă acestea nu se conformează.

Prim-ministrul Anthony Albanese spune că legislația este necesară pentru a proteja tinerii de „rănile” pe care le pot provoca rețelele sociale, lucru pe care l-au reclamat multe grupuri de părinți.

„De prea mult timp părinții au avut această alegere imposibilă între a oferi copilului lor un dispozitiv care dă dependență sau să-și vadă copilul izolat și simțindu-se lăsat afară”, a declarat recent Amy Friedlander, care a făcut lobby pentru interdicție, pentru BBC.

Dar criticii spun că rămân fără răspuns întrebările cu privire la modul în care va funcționa interdicția – și impactul acesteia asupra vieții private și a conexiunilor sociale.

Aceasta nu este prima încercare la nivel global de a restricționa utilizarea rețelelor sociale de către copii, vârsta minimă pentru utilizatori fiind de 16 ani.

După ce a trecut de Senat cu 34 de voturi împotrivă, proiectul de lege a revenit Camerei Reprezentanților, unde a fost adoptat vineri dimineața devreme.

Legislația nu specifică ce platforme vor fi interzise. Aceste decizii vor fi luate ulterior de ministrul comunicațiilor din Australia, care va solicita sfatul comisarului eSafety – un organism de reglementare a internetului care va aplica regulile.

Totuși, ministrul, Michelle Rowland, a spus că interdicția va include Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram și X. Platformele de jocuri și de mesagerie sunt scutite, la fel și site-urile care pot fi accesate fără a avea un cont, cum e YouTube, de exemplu.

Guvernul spune că se va baza pe o tehnologie de verificare a vârstei pentru a implementa restricțiile, iar opțiunile vor fi testate în lunile următoare. Sarcina va cădea pe umerii platformelor de socializare care vor trebui să adauge ele însele aceste procese.

Cu toate acestea, cercetătorii digitali au avertizat că nu există garanții că tehnologia – care s-ar putea baza pe informații biometrice sau de identitate – va funcționa. Criticii au căutat, de asemenea, să obțină asigurări că intimitatea va fi protejată.

Ei au avertizat, de asemenea, că restricțiile ar putea fi ocolite cu ușurință prin instrumente precum un VPN – care poate ascunde locația unui utilizator și îl poate face să pară că se conectează din altă țară.

Sondajele privind această reformă, deși limitate, sugerează că ea e susținută de majoritatea părinților australieni.

În timpul unei scurte perioade de consultare înainte de aprobarea proiectului de lege, Google și Snap au criticat legislația pentru că nu oferă mai multe detalii, iar Meta a spus că proiectul de lege va fi „ineficient” și nu își va îndeplini scopul declarat.

TikTok a spus că definiția guvernului a unei platforme de socializare este atât de „largă și neclară” încât „aproape orice serviciu online s-ar putea încadra în [ea]”.

X a pus la îndoială „legalitatea” proiectului de lege – spunând că ar putea să nu fie compatibil cu reglementările internaționale și tratatele privind drepturile omului pe care Australia le-a semnat.

Unii susținători ai tinerilor au acuzat, de asemenea, guvernul că nu înțelege pe deplin rolul pe care îl joacă rețelele sociale în viața lor și că tinerii au fost excluși de la dezbateri.

„Înțelegem că suntem vulnerabili la riscurile și impacturile negative ale rețelelor sociale… dar trebuie să fim implicați în dezvoltarea de soluții”, a scris Consiliul pentru Tineret eSafety, care consiliază autoritatea de reglementare.

Albanese a recunoscut că dezbaterea este complexă, dar a apărat cu fermitate proiectul de lege.

„Nu susținem că implementarea sa va fi perfectă, la fel cum interzicerea alcoolului pentru [copii] sub 18 ani nu înseamnă că cineva sub 18 ani nu are niciodată acces – dar știm că este ceea ce trebuie făcut”, a spus el. vineri.

Anul trecut, Franța a introdus o legislație care blochează accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani fără consimțământul părinților, deși cercetările arată că aproape jumătate dintre utilizatori au reușit să evite interdicția folosind un VPN.

O lege din statul american Utah – care era similară cu cea a Australiei – a fost anulată de un judecător federal care a considerat-o neconstituțională.