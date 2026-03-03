Avertisment dur de la Teheran către Europa: „Țările care cred că pot rămâne în afara conflictului sunt profund în eroare”

Un oficial iranian a avertizat comunitatea internațională că actuala criză din regiune are un potențial „contagios” ridicat și nu va rămâne limitată geografic.

„Lumea nu este oarbă; toată lumea vede acest lucru, iar cei care aleg să închidă ochii sau să se prefacă că nu știu vor suporta consecințele”, a declarat, marți, într-o conferință de presă susținută la Teheran, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, potrivit site-ului iranian din exil Iran International.

În cadrul aceleiași conferințe, Iranul a avertizat direct marile puteri europene să nu se implice în conflictul său cu Israelul și Statele Unite. Reacția vine după ce Germania, Marea Britanie și Franța au declarat că ar putea lua „măsuri defensive” pentru a neutraliza capacitățile iraniene de lansare a rachetelor, scrie și ziarul internațional în limba arabă Asharq Al-Awsat.

„Ar fi un act de război. Orice astfel de acțiune împotriva Iranului ar fi considerată complicitate cu agresorii și un act de război direct împotriva noastră”, a punctat Baghaei, întrebat despre poziția celor trei state europene.

Baghaei a mai spus că instabilitatea ar putea afecta în curând întreaga lume, subliniind că țările care cred că pot rămâne în afara conflictului sunt „profund în eroare”. Acesta a explicat că escaladarea este provocată de transformarea regiunii într-un teatru de operațiuni militare, respingând ideea că Iranul dorește nesiguranța zonei.

„Subminarea securității regionale este proiectul Israelului în care, din păcate, au fost târâte și Statele Unite”, a acuzat purtătorul de cuvânt al MAE iranian.

Conflictul a izbucnit sâmbătă, 28 februarie, odată cu lansarea unei operațiuni masive de către Statele Unite și Israel împotriva unor obiective din Iran, iar președintele Donald Trump a estimat luni că intervenția militară ar putea dura între patru și cinci săptămâni.