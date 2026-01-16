Beep-beep! Derapaj la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu. Mai multe cuvinte vulgare s-au auzit în direct

Postul România TV a fost sancţionat de CNA pentru limbajul folosit de moderatorul emisiunii Punctul Culminant, Victor Ciutacu într-o emisiune din luna octombrie a anului trecut, scrie PaginadeMedia.

România TV a primit o somație publică pentru limbaj, după ce în emisiunea din 20 octombrie 2025. Atunci Victor Ciutacu, dar mai ales unul dintre invitați, Radu Cristescu au folosit de mai multe ori cuvântul „pi..at” în dialogul din platou, cu referire la premierul Ilie Bolojan.

„Draga mea, cum spune Daniel şi ţi-a făcut calendarul poveştii ăsteia a trecut un anotimp. În anotimpul ăla, domnul Bolojan putea să nu facă pe zmeu şi să zică mă pi# pe voi şi o trec prin asumarea răspunderii”, a spus Ciutacu, pentru ca mai apoi Cristescu să folosească de mai multe ori același cuvânt, cu derivări.

Expresia de „argou” a lui Ciutacu

Ciutacu a plusat cu o obscenitate: „Şi nu mai ajungea la asumarea răspunderii şi în trei luni de zile dă-o în morţii mă-sii de lege o treceai prin Parlament. (…)”.

Potrivit PaginadeMedia, somaţia a fost propusă de Monica Gubernat, care a spus că nu este chiar „limbaj injurios, că nu înjură pe nimeni. E o expresie mai de…argou”.