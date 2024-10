Beneficii dovedite pentru sănătate ale timpului petrecut în natură și soluții pentru cei care lucrează la interior

Timpul petrecut în natură are beneficii nebănuite pentru sănătatea fizică și mintală, iar soluțiile pentru a integra aceste momente în rutina zilnică sunt accesibile oricui, indiferent de stilul de viață. Fie că vorbim de creșterea nivelului de activitate fizică, stimularea sistemului imunitar sau îmbunătățirea calității somnului și a capacității de concentrare, natura oferă un spațiu de refacere și regenerare.

Chiar și cei care trăiesc în orașe mari sau au joburi ce îi țin în interior pot găsi soluții simple pentru a beneficia de acest contact esențial cu mediul natural. Parcurile urbane, plimbările scurte în pauze, integrarea elementelor naturale în spațiul de lucru sau chiar expunerea la lumină naturală pot transforma semnificativ dispoziția.

Iată câteva dintre cele mai importante beneficii ale timpului petrecut în natură, susținute de cercetări.

1. Îmbunătățește condiția fizică

Unul dintre cele mai simple și imediate beneficii ale timpului petrecut în natură este creșterea nivelului de activitate fizică. Spre deosebire de antrenamentele la sală, mersul pe jos sau alergatul în parc nu necesită echipament special, abonamente sau planificări complicate.

Simpla ieșire din casă oferă numeroase oportunități de a face mișcare: plimbări prin parc, drumeții, ciclism sau chiar lucrul în grădină. Conform unui studiu publicat de Harvard T.H. Chan School of Public Health, oamenii care locuiesc aproape de spații verzi fac mai multă mișcare și au o durată de viață mai lungă, fiind mai puțin predispuși la boli cronice.

De asemenea, mișcarea în natură poate stimula metabolismul și poate ajuta la menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Spre exemplu, o plimbare într-o zonă cu teren cu diferențe de nivel, va solicita mai mult mușchii și vor fi arse mai multe calorii decât mersul pe bandă. În plus, vântul și suprafețele inegale pot adăuga un plus de complexitate și varietate exercițiului.

2. Crește nivelul de vitamina D și de serotonină

Expunerea la lumina naturală a soarelui este necesară pentru sinteza vitaminei D, importantă pentru menținerea sănătății oaselor, a sistemului imunitar și a nivelului de calciu din sânge. Potrivit Mayo Clinic, este suficient să petreci între 5 și 15 minute la soare, de două-trei ori pe săptămână, pentru a-ți asigura aportul de vitamina D. Totuși, în lunile de iarnă, când lumina soarelui este mai slabă, poate fi nevoie de o expunere mai îndelungată.

Un alt beneficiu asociat contactului cu razele soarelui este creșterea nivelului de serotonină, un neurotransmițător responsabil pentru menținerea stării de bine și pentru reducerea simptomelor de anxietate. Mai multe studii au arătat că timpul petrecut în aer liber poate contribui la scăderea nivelului de stres.

3. Îmbunătățește calitatea somnului și reglează ritmul circadian

Lumina naturală reglează ritmul circadian, adică „ceasul biologic” al organismului. Expunerea la lumina dimineții ajută la ajustarea ciclului de somn, un beneficiu deosebit de important, mai ales, pe măsură ce îmbătrânim, când ochii pot absorbi tot mai puțină lumină. Potrivit experților de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, persoanele care petrec mai mult timp în natură au un somn de calitate superioară.

Chiar și o scurtă plimbare matinală poate avea un impact semnificativ asupra calității somnului. Mai mult, conform National Library of Medicine, expunerea la lumină naturală ameliorează efectele insomniei și ajută la reducerea problemelor de somn asociate vârstei.

4. Antidot împotriva stresului și anxietății

Un studiu citat de Mayo Clinic arată că doar cinci minute de plimbare în aer liber sunt suficiente pentru a reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului, și pentru a calma sistemul nervos.

Interesant este că efectele benefice ale naturii asupra sănătății mintale nu sunt limitate la contactul direct. Chiar și privitul unui peisaj natural, fie de la fereastră, fie într-o fotografie, poate avea un efect calmant asupra minții. Într-un experiment din anii ’80, pacienții care aveau vedere la un peisaj natural din camera de spital s-au recuperat mai repede după intervențiile chirurgicale decât cei care priveau un zid de cărămidă.

5. Stimulează creativitatea și capacitatea de concentrare

Timpul petrecut în natură poate să stimuleze gândirea creativă și capacitatea de concentrare. Potrivit studiilor, mediile naturale ajută la refacerea atenției și la îmbunătățirea capacității de a rezolva probleme complexe. Într-un studiu realizat pe copii cu ADHD, s-a demonstrat că aceștia aveau o capacitate de concentrare mai crescută după o plimbare în parc, în comparație cu o plimbare într-o zonă urbană.

Pentru cei care se confruntă cu blocaje mentale, o plimbare în aer liber poate fi exact stimulul de care au nevoie pentru a-și schimba perspectiva și a găsi soluții noi. Potrivit unui studiu publicat în Monitor of Engagement with the Natural Environment Survey, contactul frecvent cu natura îmbunătățește sănătatea mintală și bunăstarea generală.

6. Crește imunitatea

Un alt beneficiu surprinzător al timpului petrecut în aer liber este efectul său asupra sistemului imunitar. Pe lângă creșterea nivelului de vitamina D, timpul în natură expune organismul la fitoncide – substanțe volatile eliberate de plante care au proprietăți antimicrobiene și care stimulează activitatea celulelor T ale sistemului imunitar. Un studiu realizat în Japonia a scos la iveală că persoanele care petrec câteva zile în natură prezintă o creștere a activității acestor celule imunitare, efectele pozitive menținându-se chiar și la o lună după excursia în natură.

Acest efect poate fi obținut chiar și prin plimbări scurte în zone verzi, cum ar fi parcurile sau grădinile publice.

7. Ajută la crearea conexiunilor sociale și comunitare

Pe lângă beneficiile fizice și mintale, timpul petrecut în natură ne ajută să ne conectăm mai bine cu comunitatea din care facem parte. Parcurile și spațiile verzi sunt locuri ideale pentru activități sociale și pentru consolidarea relațiilor cu prietenii, familia sau chiar cu vecinii. Fie că e vorba de o simplă plimbare în parc sau de o drumeție organizată, aceste activități ne pot ajuta să ne simțim mai conectați și să fim mai activi social.

De asemenea, cercetările au demonstrat că aceste zone contribuie la creșterea siguranței în comunități.

8. Îmbunătățește funcția cognitivă la copii și vârstnici

Studiile arată că ieșirile frecvente în natură contribuie la dezvoltarea funcțiilor cognitive și comportamentale. Un studiu din Finlanda a demonstrat că modificarea spațiilor de joacă și a grădinițelor pentru a include mai multă vegetație a dus la îmbunătățirea microbiomului copiilor și a indicatorilor imunitari, comparativ cu grădinițele convenționale.

În mod similar, pentru persoanele în vârstă, natura ajută la menținerea funcțiilor cognitive și la reducerea riscului de boli degenerative. Plimbările zilnice în natură pot preveni declinul cognitiv și pot îmbunătăți memoria și concentrarea.

Cât timp e nevoie să petreci în natură ca să ai parte de beneficii maxime

Conform unui studiu amplu realizat în Marea Britanie, oamenii care petrec cel puțin 120 de minute pe săptămână în natură raportează o stare generală de bine. Interesant este că nu contează dacă aceste 120 de minute sunt acumulate într-o singură ieșire mai lungă sau în mai multe vizite scurte. Atâta timp cât acest interval minim este atins, beneficiile sunt aceleași, fie că vorbim despre plimbări zilnice de 20 de minute sau de excursii săptămânale mai lungi.

Pentru a obține un efect optim, ideale ar fi 20 până la 90 de minute per sesiune, pentru a influența pozitiv starea de spirit și sănătatea mintală, potrivit unui alt studiu din 2021. O plimbare relaxată într-un parc sau o mică excursie în pădure se pot încadra perfect în acest interval și sunt activități accesibile chiar și celor cu un program încărcat.

Potrivit cercetătorilor, contactul prelungit cu natura poate aduce beneficii suplimentare. Astfel, pe lângă sesiunile zilnice sau săptămânale mai scurte, se recomandă ca, măcar o dată pe lună, să petrecem o jumătate de zi în aer liber, într-un mediu natural. O zi într-un parc, o drumeție sau chiar o excursie de weekend pot oferi un reset mintal și fizic.

Soluții pentru locuitorii din marile orașe

Pentru cei care locuiesc în marile orașe, accesul la natură poate părea uneori o provocare. Însă, chiar și în mediile urbane aglomerate, există soluții simple și accesibile pentru a integra natura în viața de zi cu zi. Parcurile sunt poate cea mai facilă opțiune în această situație și permit oamenilor să se reconecteze cu natura, chiar și pentru perioade scurte de timp.

Studiile arată că plimbările prin parc pot avea un efect regenerant asupra minții, contribuind la reducerea stresului și la îmbunătățirea atenției. În plus, acoperișurile verzi și grădinile publice devin tot mai populare în orașe, pentru relaxare și mișcare în mijlocul vegetației.

Pentru cei care au un program extrem de aglomerat și nu pot petrece mult timp în natură, există și soluții mai rapide. O pauză scurtă de 5-10 minute în care pur și simplu stai afară, la soare sau iei prânzul la o terasă, în aer liber, poate aduce beneficii neașteptat de mari pentru starea mintală și fizică. Chiar și fereastrele care dau spre un parc sau tablourile cu imagini ale naturii, pot contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea capacității de concentrare.

Dacă lucrezi la birou, ieși în pauze din clădire sau pe terasă

În cazul celor care, prin natura jobului, sunt forțați să petreacă mare parte din zi în spații închise, soluțiile pentru a integra beneficiile naturii în viața cotidiană necesită un plus de creativitate. Un prim pas ar fi pauzele scurte și frecvente în aer liber. De exemplu, ieșirile afară pentru plimbări în jurul clădirii de birouri pot oferi o pauză mintală esențială. Potrivit unui studiu citat de Mayo Clinic, o astfel de pauză poate reduce rapid nivelul de cortizol și poate îmbunătăți dispoziția chiar și după doar 5 minute.

Un alt aspect de luat în considerare este integrarea plantelor de interior și a altor elemente naturale în mediul de lucru. Chiar dacă nu pot înlocui total beneficiile oferite de o ieșire în natură, plantele de birou și decorurile naturale pot avea un efect surprinzător de pozitiv asupra stării de spirit și a capacității de concentrare. În plus, deschiderea ferestrelor pentru a lăsa lumina naturală să pătrundă în încăpere sau decorarea biroului cu imagini ale peisajelor naturale pot ajuta la reducerea stresului și la creșterea satisfacției la locul de muncă.

Mai mult, pentru cei care își petrec ziua la birou, există tehnici simple de a introduce natura în rutina zilnică, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta la serviciu, atunci când infrastructura permite acest lucru.

Pentru cei care nu au acces direct la un parc sau la spații verzi, înregistrările audio ale sunetelor naturale, precum ciripitul păsărilor sau sunetele apei curgătoare, s-au dovedit eficiente în reducerea stresului și îmbunătățirii stării de spirit.

Sursa foto: Dreamstime.com